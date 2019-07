Kleinlastwagen rutscht in Trailsdorf gegen Honda

Drei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von circa 15 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Bergstraße in Trailsdorf ereignet hat. Ein 50-jähriger Fahrer eines Kleinlastwagens bremste in einer leichten Rechtskurve ab, da ihm ein Honda - besetzt mit zwei Personen - entgegenkam. Der Mercedes geriet aufgrund der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die beide Forchheimer Zulassung haben. Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.