Kleingesee - ein Krippenbauerdorf in der Fränkischen Schweiz

Was wäre Weihnachten ohne Krippe? Erinnerungen reichen oftmals zurück bis in die eigenen Kindheitstage, in denen eifrig mit den Eltern die Krippen im Herrgottswinkel oder unter dem Christbaum aufgestellt wurden. Die Darstellungen der Geburt Christi, oft hineinversetzt in eine fränkische oder alpenländische Landschaft, bringen zum Nachdenken und rühren innerlich an. Gott wird Mensch, er kommt nicht reich wie ein König, sondern arm in Schwachheit eines Kindes, Gott erweist Größe, indem er selbst klein wird. So ist auch in Kleingesee die Freude am Krippenbau immer noch lebendig geblieben und fasziniert viele Bewohner der Ortschaft. Besonders bekannt ist Kleingesee für seine beiden Krippen der Herz-Jesu-Kirche. Bereits Anfang November findet man in den Wäldern rund um Kleingesee die fleißigen Sammler, welche Moos, Steine und verschiedene Materialen für die Gestaltung der Krippen alljährlich aufs Neue suchen. Marco Brendel, Siegfried Simmerlein, Reinhard Dörres, Günther Wölfel sowie Kirchenpfleger Michael Dörres sind für die Gestaltung der beiden Krippenlandschaften verantwortlich. "Es sind die Ideen, die jeder Helfer in die Gestaltung der Krippenlandschaften einfließen lässt, damit sie so schön und eindrucksvoll die verschiedenen biblischen Szenen verkündigen", erklärt der Kirchenpfleger.

Boten der Verkündigung

Mit dem Aufbau der Krippen wird alljährlich am Wochenende vor dem Christkönigsfest begonnen, damit zur Krippenausstellung, welche immer am Christkönigssonntag, stattfindet alles fertig ist. "Die Krippen der Herz-Jesu-Kirche sollen Boten der Verkündigung sein. Sie sollen das Geschehen von der Verkündigung des Herrn bis hin zu der Huldigung durch die Weisen getreu dem Evangelium verkündigen und bildlich predigen", erläutert der Kirchenpfleger. So wird neben der historischen Krippe, welche aus den Ursprungsjahren der Kirche stammt, auch eine alpenländische Krippe mit großer Landschaft mehrmals während der Advents- und Weihnachtszeit auf eine andere Szene umgebaut. Die "Verkündigung des Herrn" ist derzeit bis 8. Dezember zu besichtigen. In der Zeit vom 9. bis 14. Dezember zeigt die Krippe die Szene "Maria Heimsuchung" sowie vom 15. bis 23. Dezember die "Herbergssuche". Die "Geburt des Herrn" wird dargestellt vom 24. Dezember bis 5. Januar. Die letzte Szene, welche die Huldigung durch die Weisen darstellt, wird vom 6. bis 18. Januar dargestellt. Täglich können die Krippen in der Herz-Jesu-Kirche besichtigt werden. Zu den Gottesdiensten und an den Weihnachtsfeiertagen sind Krippen und Landschaft beleuchtet.