Forchheim vor 2 Stunden

Musikreihe

Klangvielfalt mit Körpergefühl: Meisterklasse spielt in der Kaiserpfalz in Forchheim

"Young meets Old" -Junge Menschen stoßen auf altes Gemäuer. So definiert Susanne Fischer, die Chefin des Pfalzmuseums, die am Freitag gestartete neue Reihe des Museums. In Kooperation mit der Hochschule für Musik in Nürnberg präsentiert das alte Haus zweimal im Jahr junge Musiker.