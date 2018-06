Kirschstein will Gegendarstellung von Stumpf nicht veröffentlichen

Im Forchheimer Amtsblatt erscheint jedes Mal ein Grußwort von Oberbürgermeister Uwe Kirschstein SPD ), das sich "Stadtgespräch" nennt. In dieser Kolumne spricht das Stadtoberhaupt verschiedene Themen an. Als er Anfang Juni über die Rathaussanierung schrieb, hagelte es Kritik an dem Editorial. Auch Alt-OB Franz Stumpf (CSU/WUO) bezog dazu Stellung und forderte eine Gegendarstellung Diese will Kirschstein nun aber nicht abdrucken.In einem Brief an den Fränkischen Tag begründet Kirschstein diese Entscheidung: "Ich habe Herrn Alt-OB Stumpf meine Einschätzung mitgeteilt, dass die von mir im Stadtgespräch dargestellten Tatsachen durch sein Schreiben nicht erschüttert wurden, und ihn um Verständnis gebeten, dass ich deshalb die Gegendarstellung nicht abdrucken lassen kann."Er habe dem Alt-OB ein Gespräch angeboten, um über den gesamten Themenkomplex Rathaus zu sprechen. In einem Brief an Stumpf habe Kirschstein zudem betont, dass er weder ihn, noch die Mitarbeiter der Stadt angreifen habe wollen. "Mir geht es darum, nach vorne zu blicken und die Sanierung des Rathauses zügig und wirtschaftlich voranzubringen", so Kirschstein.Zudem ging Kirschstein wohl in dem Schreiben an Stumpf auf verschiedene Punkte ein, die dieser kritisiert hatte.Das Thema Rathaussanierung wird auch am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr Thema im Stadtrat sein.