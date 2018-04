Kirchehrenbacher Bürger tendieren zu Abriss von Turnhalle und Hallenbad

Die größte anstehende Maßnahme in Kirchehrenbach ist die Sanierung der Mittelschule. Dies wird in zwei Bauabschnitten erfolgen. Während der ersten Bauphase wird die Schulverwaltung in die kleine Turnhalle ausgelagert, womit eine Nutzung für sportliche Aktivitäten nicht mehr möglich sei, erklärte Bürgermeisterin Anja Gebhardt (SPD) in der Bürgerversammlung.



Laut Gebhardt werden in die Sanierung der Mittelschule mit Grundschule 5,2 Millionen Euro investiert. Einen guten Teil davon - 3,2 Millionen Euro - kommen vom Freistaat. Der Baubeginn soll in den Sommerferien erfolgen. Mit dem Abschluss der Arbeiten an der Mittelschule wird 2020 gerechnet.



Ein ungleich größeres Projekt möchte die Gemeinde nach der Fertigstellung der Mittelschule in Angriff nehmen: Sanierung oder Abriss der Schulturnhalle/Hallenbad beziehungsweise Ersetzen durch eine Doppelturnhalle. Im Gemeinderat wurde dieses Thema schon diskutiert.



Aufwendige Sanierung

Eine Sanierung der Turnhalle sei sehr aufwendig, erklärt die Gemeindechefin. Das gesamte Rohrleitungsnetz müsse erneuert werden, da es durch die Chlorschäden unbrauchbar geworden sei. Ebenfalls müssten mit erheblichem finanziellen Aufwand die Brandschutzauflagen erfüllt werden.



Erschwerend kommt hinzu, dass die Nutzung der Schulturnhalle aufgrund des fehlenden Brandschutzes, fehlender Fluchtwege, maroder Duschen und Sanitäranlagen vorübergehend nur geduldet ist. Die Decke im Hallenbad muss ebenfalls mit großem Aufwand saniert werden, wobei eine Nutzung nicht feststeht.



Steht Grundschule im Weg?

Bei der Grundschule stellt sich ebenfalls die Frage: Erhalt oder Abriss. Bei einem Neubau einer Doppelturnhalle würde die alte Grundschule nur im Wege stehen, sagte Gebhardt und fügte hinzu: "Ich bin gewählt, damit ich nicht in Nostalgie verfalle, sondern in die Zukunft plane."



Warum ist eine Sanierung nicht möglich?, fragte ein Bürger. "Natürlich kann man sanieren", antwortete Gebhardt, "man saniert dann auf einer 40 Jahre alten Grundsubstanz. In den letzten Jahren wurde soviel saniert und investiert, aber die Situation wurde nicht besser."



Das Hallenbad wiederzubeleben, wie in der Diskussion angeregt wurde, sei nicht sinnvoll, meinte die Bürgermeisterin. Denn für die Gemeinde würden jährlich mindestens 100.000 Euro Unterhaltskosten anfallen. Dies würde den Haushalt erheblich belasten.



Georg Maltenberger fragte nach: "Warum kann man die Kosten einer Sanierung und eines Neubaues zum Vergleich nicht gegenüberstellen?", Die Gemeindechefin antwortete: "Solange wir nicht wissen, wie das ehemalige Hallenbad dann genutzt wird, können wir keine Schätzung machen."



Warum ist es nicht möglich, nur eine Einfachturnhalle zu bauen, wenn doch nur diese gefördert wird?, lautete eine weitere Frage. Schulrektor Markus Speckner antwortete darauf, dass die Schüler der Mittelschule nur getrennt im Sport unterrichtet werden dürfen. Deshalb sei eine Doppelturnhalle erforderlich. Außerdem, erklärte Speckner, könnten die Vereine mit einer Turnhalle nicht bedient werden. Dem stimmte auch Gebhardt zu: "Wir haben ein sehr aktives Vereinsleben." Die Vereine würden jetzt schon die Sportstätten rege nutzen.



Abrisskosten

Man drücke jetzt aufs Tempo, um die Abrisskosten der Grundschule in die Förderung zu bekommen, meinte ein Bürger. "Warum müssen wir uns jetzt schon entscheiden? Weil wir rechtzeitig planen müssen", entgegnete die Bürgermeisterin. Alle Kosten, die im Raum stehen, seien Kostenschätzungen, betonte sie, Nachvollziehbare Kosten könnten erst dann genannt werden, wenn eine "reproduzierbare" Planung vorliege.



"Euer Konzept ist alles so vage", meinte ein Zuhörer. "Das alte Hallenbad ist leider kaputt und mehr gibt es dazu nicht zu sagen", stellte Gebhardt klar. Viele der Bürger konnten dem Argument folgen, vor allem deshalb, da die kleine Turnhalle kaum mehr saniert werden kann und sowieso abgerissen wird.



Die Diskussion war sachlich im voll besetzten Pfarrsaal. Die Tendenz der Meinungen lief auf einen Neubau hinaus. Letztendlich wird der Gemeinderat entscheiden, ob eine Sanierung oder ein Neubau erfolgt. Die Bürger jedenfalls konnten ihre Anregungen einbringen in den Entscheidungsprozess.



Weitere Themen

Weitere Themen der Bürger waren der Winterdienst und die Parksituation. Die Verwaltung möge doch die Grundstücksanlieger auffordern, ihre Autos auf ihren Grundstücken zu parken und nicht die Straßen dafür zu benutzen.



Auch die Hinterlassenschaften von Hunden sowie Pferden ist vielen Bürgern ein Dorn im Auge. Die Straße in der Hutweide, die als Schulweg von Kindern genutzt wird, werde von Autofahrern als Rennstrecke benutzt, sagte eine besorgte Mutter und forderte die Gemeinde auf, Maßnahmen zu ergreifen. Die Verwaltung werde die Anregungen zeitnah bearbeiten, versicherte Bürgermeisterin Gebhardt. Sie war zuvor in einer einstündigen Präsentation auf die Schwerpunkte der Rathausarbeit eingegangen.