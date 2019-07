Kettenreaktion auf der B 470: sechs von sieben Autos beschädigt

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 17 Uhr in der Burker Straße/B 470 bei Wimmelbach. Eine 24-jährige Autofahrerin wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Hierdurch kam es zu einer Kettenreaktion, da zwei Wagen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kamen. Es entstand ein Sachschaden der beteiligten Fahrzeuge in Höhe von 26 500 Euro, wie die Polizeiinspektion Forchheim berichtet. Lediglich der "auslösende" Pkw wurde nicht beschädigt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Oesdorf berichtet, bot sich beim Eintreffen an der Einsatzstelle folgende Lage auf der B 470 zwischen Wimmelbach und Oesdorf: mehrere beteiligte Autos und zum Glück nur leichtere Verletzungen der Insassen.

Das Sicherstellen des Brandschutzes und die Verkehrslenkung in Wimmelbach übernahm die bereits durch die Erstalarmierung vor Ort anwesende Feuerwehr aus Wimmelbach. Die ebenfalls alarmierten Feuerwehrleute aus Hausen übernahmen die Vollsperrung der B 470 am "Brothaus"-Kreisel/Pilatus-Campus Hausen/Forchheim und unterstützen in Wimmelbach bei der Verkehrslenkung.

Die Feuerwehr Oesdorf sperrte mit dem Mannschaftstransportwagen ab dem Zeckerner Kreuz die Bundesstraße, das Löschfahrzeug LF 10 unterstützte an der Einsatzstelle.

Nach eineinhalb Stunden Einsatzdauer konnte die B 470 für den Verkehr wieder freigegeben werden.