Katharina Rebl ist erste Bürgermeisterkandidatin für Hallerndorf

Bei der Aufstellungsversammlung der neu gegründeten Wählergruppe "Für die Gemeinde" (FdG) wurde Katharina Rebl einstimmig als Bürgermeisterkandidatin in Hallerndorf nominiert. Mit der 39-jährigen Studienrätin aus Hallerndorf tritt damit laut Pressemitteilung in der Geschichte der Gemeinde Hallerndorf erstmals eine Frau als Bürgermeisterkandidatin an.

"Für mich ist es die perfekte Liste", freute sich Katharina Rebl. Über 30 interessierte Bürger und Unterstützer folgten der Einladung. Unter der Leitung von Peter Münch stellten sich alle zehn Kandidaten vor, die ebenfalls einstimmig als Gemeinderatskandidaten gewählt wurden.

Versammlungsleiter Peter Münch, im Hauptberuf Geschäftsleiter des benachbarten Marktes Buttenheim und Bürgermeisterkandidat in Heroldsbach (Freie Wähler), zeigte sich erstaunt: "Nicht bei jeder Aufstellungsversammlung sind 24 Wahlberechtigte vor Ort."

Katharina Rebl bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen, freute sich auf die kommenden Infoveranstaltungen in allen Orten der Gemeinde und wies auf das neue Konzept der Wählergruppe FdG hin: weg vom ortsbezogenen Denken, hin zu gemeindeübergreifenden Themen und Ressorts, im Sinne der ganzen Gemeinde, zum Wohl aller Bürger, eben: "Für die Gemeinde".

Die Liste

Die Liste der FdG: 1. Katharina Rebl, 2. Christian Dotterweich, 3. Frank Reise, 4. Jürgen Dörfler, 5. Alice Bauer, 6. Eva Dörfler, 7. Hildegard Rumpler, 8. Wolfgang Negele, 9. Claudia Nögel, 10. Karin Mederer.