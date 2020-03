Die warme Frühlingssonne bitzelt auf der Haut, sie verleitet zum Eisessen und zu einem Bummel durch die Stadt. In den Forchheimer Restaurants und Cafés, die noch geöffnet haben, sitzen am Montag vereinzelt Kunden. Doch ab heute, spätestens ab morgen, wird das Bild in der Forchheimer Innenstadt ein a...