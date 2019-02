Kaiserwetter in der Königsstadt: Forchheim erwacht im Frühling aus dem Winterschlaf

Sonne satt und angenehme Temperaturen. Das Thermometer stieg in der Region Forchheim in den vergangen Tagen auf bis zu 16 Grad - und das Mitte Februar. Das schöne, sonnige Frühlingswetter lässt im Landkreis vereinzelt bereits Blumen und Pflanzen aus dem Boden sprießen.

Während die Sonne zum Beispiel im Forchheimer Stadtpark das letzte Eis auf dem Brunnen zum Schmelzen bringt, recken in der Nähe der Festungsmauern die ersten Winterlinge ihre Köpfe nach oben. Wer ganz genau hinschaut, kann hier und da auch schon Frühlingsboten wie Krokusse und Narzissen entdecken - so wie die Forchheimerin Margit M. in ihrem Garten. Doch nicht nur die Pflanzenwelt erwacht sprichwörtlich aus dem Winterschlaf.

Frühling belebt die Forchheimer Innenstadt

Bei einem Spaziergang durch die Forchheimer Innenstadt sieht man, wie das schöne Wetter die Menschen nach draußen an die frische Luft zieht: In der Hauptstraße haben Gastronomen Tische und Stühle vor ihre Lokale gestellt, am Montagmittag waren die Plätze gut besetzt. Die Mitarbeiter in den Eisdielen verkaufen die ersten Waffeln und Becher. Und der Klang der Straßenmusiker belebt die Hauptstraße. Auch am Paradeplatz nutzen viele Forchheimer ihre Mittagspause zum Sonne tanken.

Ab Dienstag kann es gelegentlich regnen

Das sonnige Hochdruckwetter in der Regnitz-Region wird leider unterbrochen, verrät der Wetterexperte Stefan Ochs. Von Dienstag bis Freitag liegt der Hoch-Schwerpunkt im Südwesten Deutschlands. Dadurch wird Franken von atlantischen Tiefausläufern gestreift. Das Wetter wird wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen. Gelegentlich kann es regnen, vor allem am Dienstag und am Freitag.

Sonniges Wochenende

Doch auf das Wochenende dürfen wir uns wieder freuen: Es bleibt niederschlagsfrei und tagsüber wird es wieder sonnig bei maximal 13 Grad. So wird das Frühlingswetter am Wochenende wohl wieder viele Forchheimer ins Freie locken.