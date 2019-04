Junge Gäste aus Frankreich tanzen in fränkischer Tracht

Das Partnerschaftskomitte Landkreis Forchheim - Biscarrosse unter der Leitung der Vorsitzenden Reinhard Heydenreich und Reinhold Göller hat zusammen mit Landrat Hermann Ulm (CSU) eine französische Gruppe junger Sportler aus Biscarrosse begrüßt. Auf großes Interesse stieß bei den jungen Leuten aus Frankreich unter der Leitung von Alain Lyonnet die Betriebsbesichtigung bei Siemens Healthineers in Forchheim. Besichtigt wurden die CT-Produktion und der Schauraum. Der Jahresjugendring veranstaltete ein Geocaching in der Stadt Forchheim. Ein Ausflug führte die Gruppe in die Fränkische Schweiz, wo unter anderem der Osterbrunnen in Pottenstein als Fotokulisse diente. In Nürnberg wurde das Memorium Nürnberger Prozesse mit dem Schwurgerichtssaal besichtigt. Der Schützenverein Andreas Hofer lud zu einem Vergleichsschießen mit dem Luftgewehr im Schützenhaus Wiesenthau ein. Veranstaltet wurden Volleyballwettkämpfe der jungen Frauen aus Biscarrosse gegen eine Mannschaft junger Frauen der VG Forchheim und gegen Volleyballspielerinnen aus Heroldsbach. Der TC Forchheim nahm Tennisspieler auf, der Schwimmsportverein Forchheim unter Leitung von Thomas Bätzel Schwimmer und die Leichtathletikgemeinschaft Forchheim unter Leitung von Rüdiger Hecht junge Sportler. Jean-François Perletti begleitete eine Judoka-Gruppe. Einen besonderen kulturellen Akzent setzten der Trachtenverein Effeltrich und die Effeltricher Musikanten. Die jungen Sportler wurden mit einer fränkischen Tracht eingekleidet. Sie studierten zusammen mit den Effeltricher Musikanten einen fränkischen Tanz ein und führen ihn beim gemeinsamen Abend auf. Die jungen Franzosen waren voll bei der Sache und die deutschen Gastgeber vom Auftritt begeistert. Die französischen Gäste bedankten sich mit einem anrührenden baskischen Lied über die Freundschaft. In Biscarrosse machen sich Einflüsse des benachbarten französischen Baskenlands bemerkbar. Schwer fiel den Gästen und Gastgebern die Verabschiedung.