Junge Frau aus Wiesenthau zeigt Sachverstand in der Landwirtschaft

39 junge Leute legen dieses Jahr im westlichen Oberfranken die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Landwirt ab. 22 von ihnen sind Absolventen der Berufsschule Coburg. 17 sind Quereinsteiger, die bereits eine außerlandwirtschaftliche Ausbildung abgeschlossen haben. Sie haben sich am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg über das Bildungsprogramm Landwirt (Bila) in drei Jahren Blockschule landwirtschaftliches Wissen angeeignet.

Auch Stefanie Lassner aus Wiesenthau hat diesen Weg gewählt. Sie ist eine von sechs Prüflingen, die aus dem Landkreis Forchheim stammen. Ihre Eltern haben einen Milchviehbetrieb, auf dem sie im Stall hilft und wo sie auch im Ackerbau im Einsatz ist. Hauptberuflich ist sie Verkaufsberaterin und hat bereits von 2013 bis 2015 den Bila-Kurs in Bamberg besucht. Dieses Jahr hat sie dann Nägel mit Köpfen gemacht und sich zur landwirtschaftlichen Gesellenprüfung angemeldet. Sechs Stunden stehen die angehenden Landwirte unter den strengen, aber auch wohlwollenden Augen von je zwei Prüfern. In der Zeit müssen sie sowohl ihr technisches Know-how als auch ihren Sachverstand im Thema tierische und pflanzliche Erzeugung unter Beweis stellen. Stefanie hat sich passend zu ihrem elterlichen Betrieb auf den Bereich Milchvieh und Jungviehaufzucht spezialisiert. Hier wird in der Prüfung beispielsweise eine Beurteilung von Jungkühen verlangt.

Die praktischen Prüfungen laufen dieses Jahr parallel auf fünf Betrieben im westlichen Oberfranken ab. Klaus Reininger, Bildungsberater vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg, ist froh, dass es Betriebsleiter wie Heinrich Schwarzmann in Eggolsheim-Neuses gibt, der im Landkreis Forchheim seinen Hof für die Prüfung zur Verfügung stellt. Das sei keine Selbstverständlichkeit, denn der Betrieb werde durch die Prüfungen in dieser Zeit nahezu lahmgelegt.

Nächste Woche steht noch die theoretische Abschlussprüfung an. Auch hier geht es noch einmal um Fachwissen in der tierischen und pflanzlichen Produktion, zusätzlich wird Wirtschaftslehre und Sozialkunde abgefragt.

Anmeldung zum Berufsgrundschuljahr 2019/20

Schüler, die den Beruf Landwirt erlernen wollen, sollten sich jetzt bei der Berufsschule zum Berufsgrundschuljahr unter Telefon 09561/895000 anmelden. Informationen zum Beruf Landwirt erhalten sie bei Klaus Reininger, Bildungsberater am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg, unter Telefon 09561/7691126.