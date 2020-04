Jugendliche Brandstifter in Forchheim sind amtsbekannt

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben vier amtsbekannte Jugendliche in Forchheim zwei Papiertonnen, einen Papier- und einen Altkleidercontainer in Brand gesteckt und dabei einen Gesamtsachschaden von circa 800 Euro verursacht. Die Jungen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren wurden von aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie sie ihr Unwesen in der Bodelschwinghstraße, der Henri-Dunant-Straße und in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße trieben. Verletzt wurde niemand, wie die Polizeiinspektion Forchheim berichtet. Die Brände wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Forchheim gelöscht.

Die Freiwillige Feuerwehr Forchheim teilt zu ihren insgesamt drei Brandeinsätzen in der Nacht zum Dienstag mit, dass die Polizei noch in derselben Nacht mehrere Verdächtige festnahm. Gegen 23.30 Uhr erfolgte zunächst die Alarmierung zu zwei brennenden Papiertonnen in der Bodelschwinghstraße. Zwei Stunden später galt es, einen brennenden Papiercontainer in der Henri-Dunant-Straße zu löschen. Hier hatte der Brand bereits auf angrenzendes Buschwerk und Bäume übergegriffen. Diese Brände konnten jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der letzte Einsatz führte die Stadtwehr in die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße zu einem brennenden Altkleidercontainer, der in mühseliger Arbeit entleert und abgelöscht werden musste.

Noch während die Löscharbeiten voll in Gange waren, konnten Beamte der Polizeiinspektion Forchheim mehrere Tatverdächtige ausmachen und zur weiteren Vernehmung abführen.

Bereits vor dieser Brandserie waren Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr zu einer Brandnachschau alarmiert worden, ein Eingreifen war bei diesem Einsatz jedoch nicht mehr erforderlich. Die Feuerwehr Forchheim war mit insgesamt zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen bis 5 Uhr morgens im Einsatz.