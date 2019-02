Jubel und Trubel in Ebermannstadt

Jubel, Trubel, Heiterkeit. So lässt sich der Faschingsball des Elferrates der Stadt Ebermannstadt kurz zusammenfassen. Bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn war die Stadthalle gut gefüllt. Die Besucher präsenteirten sich in bester Feierlaune.

"Ihr müsst euch aber nochbis 20 Uhr gedulden", wirkte Sitzungspräsident des Elferrates, Volker Hoeß, beruhigend auf die rund tausend närrischen Faschingsfreunde ein. "Dann werden wir die Bar öffnen". Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, begeisterten die 19 Damen der "Großen Garde" mit ihrem Gardemarsch.

Die Gerchli in Bestform

Danach unterhielten die "Gerchli" das Publikum mit allem, was ihr musikalisches Repertoire so hergab. Ob Schlager, Pop, Rock oder eigene Songs! Gespielt haben die Brüder Benni und Stefan Fabian, Hannes Reinhardt sowie Marco und Sandro Bögler aus dem Nachbarlandkreis Erlangen-Höchstadt einfach alles, was für Gaudi sorgte. Schließlich haben sie auf dem Annafest geübt.

Um 21 Uhr wurde es dann mystisch: Die Hexen des Walberla (Jugendgarde) zeigten eine geradezu zauberhafte Darbietung zu den Klängen von "Wünsch dir was" der Interpreten Genetikk. Danach übernahmen wieder die Gerchli die Unterhaltung und begeisterten mit Hits wie dem "Traum von Amsterdam" oder "Aloha Heja He" von Achim Reichel.

Schunkelrunden und Polonaise

Die Mädels der "Großen Garde" kehrten um 22 Uhr auf die Bühne zurück, um mit indischen Klängen und ihrem Showtanz "Bollywood" die Stimmung weiter anzuheizen. Eine Stunde später folgte dann das traditionelle Männerballett, diesmal mit einer "Mini Playback Show" und vielen vertrauten Klängen aus den 90er Jahren.

Immer wieder aufgelockert mit Unterbrechungen wie einer "Schunkelrunde" oder einer Polonaise, bei der alle Besucher aufgefordert waren, ihren inneren Schweinehund zu überwinden und mitzumachen. Mehrfach schlängelte sich der Gaudiwurm bei bester Stimmung quer durch den Saal.

Kostüme prämiert

Um Mitternacht fand dann wie im letzten Jahr die Prämierung der originellsten und lustigsten Kostüme des Faschingsballes statt. Zur Jury gehörten einmal mehr Elferrats-Präsident Roland Hofmann und Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE). Ihnen fiel die Auswahl sichtlich schwer.

Den dritten Platz sicherte sich die "Nasa" aus Ebermannstadt, Ballbesucher die sich in Raumfahrt-Kostüpme gezwängt hattenm. Auf Platz zwei landeten die ebenfalls aus Ebermannstadt stammenden "Schneeflocken". Den Sieg des Abends und damit drei Flaschen Sekt sicherten sich die "Omas" aus Forchheim.