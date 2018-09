Joseph-Otto-Platz soll zum Verweilen einladen

"Der Joseph-Otto-Platz soll wieder von den Bürgern genutzt werden", sagte Alexander Dworschak von der Wohnungsbau- und Sanierungsgesellschaft (GWS) der Stadt Forchheim den Mitgliedern des Finanzausschusses. Die Umgestaltung solle in kleinen Schritten erfolgen. So fand im März bereits eine Frühlingspflanzaktion mit den Schülern der Adalbert Stifter Schule auf dem Platz statt. Die Kinder und Jugendlichen pflanzten 150 Frühlingsblüher und machten so den ersten Schritt zu einem "schönen Platz zum Verweilen".

Wichtig sei, dass der Joseph-Otto-Platz wieder von den Menschen angenommen werde, sagten Alexander Dworschak und Herbert Fuchs (Leiter des Gartenamtes), die gemeinsam die Gestaltung übernommen haben.

Dass der Platz bereits besser genutz wird, zeigt sich an dem Bewegungstreff, der dort seit April jeden Mittwoch stattfindet. Im Juni trafen sich schließlich die Forchheimer Wohnungsunternehmen, das Gartenamt, Vertreter des Seniorenbeirates, des Bürgerhauses sowie der offenen Behindertenarbeit, um bei einem Arbeitstreffen die weitere Planung zu besprechen. Gemeinsam hatten sie Ideen für die Umgestaltung gesammelt. "Es sollen kleine Dinge, die den Menschen am Herzen liegen, integriert werden", erklärte Alexander Dworschak. Annette Prechtel von den Grünen fand, dass es sich bei der Umgestaltung um ein "sympathisches Projekt mit Beispielcharakter" handelt. "Darauf kann man sich freuen."

Wie die Planer darlegten, wird es weiterhin eine Grünfläche ohne Bäume oder Sträucher geben. Gleichzeitig wurde beschlossen, die Großbäume am Rand des Platzes zu erhalten.

Parkplätze opfern?

Auch das Café Marmelädchen soll in die Umgestaltung einbezogen werden, indem vor der Tür Platz für Stühle geschaffen wird. Anita Kern ( SPD) fügte hinzu: "Zu überlegen wäre, ob nicht ein paar Parkplätze für das Projekt geopfert werden können. Dann hätten die Bedienungen des Marmelädchens einen leichteren Zugang." Ein Kinderspielplatz sei nicht geplant, erklärte Dworschak, weil es in der der Umgebung genügend Spielmöglichkeiten gebe. Wichtig dagegen sei ein behindertengerechter Zugang zu dem Platz und genügend Sitzmöglichkeiten.

"Mit Blick auf Senioren, sollten jedoch Bänke mit richtigen Lehnen integriert werden", meinte Sebastian Körber (FDP-Stadtrat und Barriere-Beauftragter). Und regte zudem an, bei der Bepflanzung über Hochbeete nachzudenken, "da diese Senioren ein besseres Erleben der Umgebung ermöglichen".

Stadt investiert 120 000 Euro

Um die Sicherheit am Joseph-Otto-Platz zu gewährleisten, sollen einige der Hecken entfernt werden. "So hat man einen guten Blick auf den Platz", erklärte Dworschak. Das begrüßte auch Körber, der dazu noch vorschlug, Lichtelemente mit einzubinden.

Im Herbst wird es am Joseph-Otto-Platz losgehen. Die Bauarbeiten werden im Rahmen eines Lehrlingsprojektes des Gartenamtes geleistet. Dabei werden beispielsweise die störenden Hecken entfernt und es werden die Wege gebaut. Dafür stehen 70 000 Euro zur Verfügung. In einem zweiten Schritt investiert die Stadt nochmal 50 000 Euro, um den Platz behindertengerecht auszubauen, ihn zu bepflanzen und mit Bänken zu bestücken.

Alexander Dworschak betonte, dass die Stadt die Planung auch deshalb in die eigene Hand nimmt, weil die Baukosten auf dem freien Markt aktuell kaum zu bezahlen seien.