Josefi-Markt in Weigelshofen lockt die Besucher an

Der Markt wurde bereits zum vierten Mal abgehalten und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Im schönen Ambiente konnten die Besucher regionale Produkte an verschiedenen Marktständen kaufen oder einfach nur einmal durchschlendern. Zur Stärkung gab es fränkische Bratwürste vom Grill, Kaffee und Kuchen und natürlich Bier der kleinen Brauerei. Braumeister Stefan Pfister hatte - wie schon in den Jahren zuvor - extra zum Josefi-Markt einen hellen Bock mit 6,6 Prozent Alkoholgehalt gebraut. Bei schönem Frühlingswetter bestaunten die Besucher die filigranen Drechselarbeiten des Weigelshofener Künstlers Christian Herbst, nippten an den Spirituosen der Hausbrennerei Erlwein oder informierten sich über die handgemachten Naturseifen der Seifensiederin Susanne Lewis. Claudia Bierlein aus Götzendorf präsentierte ein "Upcycling" aus allerhand Glasflaschen, die sie mit handgedrechselten Holzdeckeln aus Obstbaumhölzern der näheren Umgebung gefertigt hat. Frühlingsdüfte verbreitete der Blumenstand von Blumen-Kupfer aus Eggolsheim. Es gab auch Holzofenbrot und Schmuckwaren zu kaufen. Der Josefi-Markt bei der Familie Pfister wurde 2015 in Gedenken des Vaters des Familienunternehmens eingeführt, es ist das Todesjahr des Braumeisters. Der Markt findet immer am Wochenende nach dem Josefstag (19. März) statt. Vor über 50 Jahren hätten man den Markt nicht unbedingt auf ein Wochenende verlegen müssen, denn bis 1969 war der Josefstag in Bayern ein Feiertag.