Jasmin Huberth ist das "Pottensteiner Christkind 2019"

"Aufgeregt bin ich schon, wenn ich an die öffentlichen Auftritte als Christkind denke", sagt Jasmin Huberth, als sie in Pottenstein im Rathaus zum "Pottensteiner Christkind 2019" gekürt wurde. Jasmin Huberth hat sich um das Amt des himmlischen Wesens beworben und der Zweite Pottensteiner Bürgermeister Rainer Brendel (BPU) übergab ihr am Freitag das Amt. Sie wollte schon immer Christkind werden, war bis letztes Jahr jedoch noch zu jung. "Ich freue mich, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Es ist schön, wieder ein Christkind zu haben. Und du musst nicht aufgeregt sein, es ist immer jemand da, der hilft, und die Leute mögen es, wenn es ein Christkind gibt", sagte Brendel zu ihr.

Der erste Termin, den Jasmin übernehmen wird, ist bereits am 23. November: Am Samstag wird die Adventszeit im Senivita-Seniorenheim eingeläutet. Der letzte Termin wird wohl der 24. Dezember sein, wenn im Seniorenheim Weihnachten gefeiert wird. Aber das kann Jasmin selbst entscheiden, denn vielleicht will sie diesen besonderen Tag ausschließlich bei ihrer Familie verbringen.

In der achten Klasse

Die 13-Jährige besucht die Graf-Botho-Schule in Pottenstein, sie geht in die achte Klasse. Ihr Lieblingsfach ist Musik. Jasmin ist vielseitig interessiert. Sie absolvierte ein Praktikum im Kindergarten Pottenstein. Zu ihren Hobbys gehören das Singen, Musik und ihre Tiere.

Bis zu 20 Termine

Bisher sind es sechs Termine, die bereits feststehen. Aber laut Steffi Ribold vom Tourismusbüro der Stadt Pottenstein werden es noch mehr, im Durchschnitt sind es so um die 20 Termine. Hinzu kommt, dass auch dieses Jahr der Weihnachtsmarkt wieder an zwei Tagen stattfindet und nicht, wie die vergangenen Jahre, nur am Sonntag. Das bedeutet natürlich auch, dass Jasmin öfter auftreten wird. Sie wird den Pottensteiner Weihnachtsmarkt am Samstag, 30. November, mit dem Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU/UWV) um 15 Uhr eröffnen und anschließend kleine Geschenke austeilen. Bereits am Samstagabend hat Jasmin dann einen weiteren Termin in Kühlenfels. Die Kinder haben an beiden Tagen die Möglichkeit, an einem Stand des Gästeführervereins Pottenstein Briefe an das Christkind und den Weihnachtsmann selber zu malen oder zu schreiben. Diese Post wird dann offiziell am Sonntag um 16 Uhr an das Christkind und den Weihnachtsmann übergeben. Einstimmen und begrüßen zum Pottensteiner Weihnachtsmarkt wird das "Christmas-Quartett" aus Pottenstein. Weitere Programmpunkte an dem Samstag sind der Auftritt des Ensembles "Belcanto Vocale" aus Waischenfeld, der Gruppe "Cantus Bonus" aus Tüchersfeld, das Saxofonensemble "Saxn Die" aus Pottenstein, ein Rundgang mit dem Nachtwächter und Weihnachtsklänge mit "Bernie" auf der Bühne des Bürgerhauses.

Am Sonntag ist das Christkind ab 13 Uhr präsent und teilt, wie auch am Samstag, kleine Geschenke an die Kinder aus. Das Weihnachtspostamt hat ebenfalls geöffnet. Das Programm runden die Vokal-und Instrumentalgruppe der Graf-Botho-Schule Pottenstein, der Gesangvereines Pottenstein und die "Juramusikanten" aus Hohenmirsberg ab. Fast 30 Weihnachtsstände bieten allerlei Weihnachtliches und viele Geschenkideen an.

"Am meisten freue ich mich, dass ich in viele verschieden Einrichtungen und Vereine gehen darf ", sagt Jasmin. Steffi Ribold wird sich bis Weihnachten um das Christkind kümmern und die Termine mit ihren Kollegen im Tourismusbüro koordinieren. Steffi Ribold überlässt es dem Christkind, ob es die Perücke aufsetzen möchte oder nicht.

Ab sofort kann für die kommende Adventszeit das Pottensteiner Christkind für Vereinsweihnachtsfeiern, Betriebsfeiern oder Ähnliches gebucht werden. Die Termine sind anzumelden und abzustimmen mit dem Tourismusbüro unter Telefon 09243/70841 oder per E-Mail an info@pottenstein.de.