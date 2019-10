Italienisches Ambiente im Sportheim des FC Burk

Nach 20 Jahren in der Forchheim Innenstadt ist die Familie Villani mit ihrem "Ristorante & Pizzeria Pinocchio" in das Burker Sportheim umgezogen.

Mit einem offiziellen Empfang wurden die neuen Räumlichkeiten im Forchheimer Westen bezogen. Neben vielen Stammgästen und Vertretern des FC Burk folgten auch Mitglieder des Forchheimer Stadtrates, unter ihnen auch Bürgermeister Franz Streit (CSU), der Einladung und feierten die offizielle Eröffnung bei Prosecco und italienischen Spezialitäten.

Auch in Burk will die Familie Villani laut Pressemitteilung des Fußballclubs ihre Gäste mit italienischer Lebensart bewirten und verwöhnen. Das neugestaltete Burker Sportheim erstrahlt jetzt in italienischem Ambiente.