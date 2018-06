Ist die Klosterstraße in Forchheim eine Rennstrecke?

Der Anwohner der Klosterstraße, Roland Betz, meint, dass die meisten Autos dort mit 50 bis 60 Kilometer pro Stunde fahren. Also deutlich zu schnell, denn die Geschwindigkeit darf maximal 30 km/h betragen.Nach den Angaben von Betz liege das auch mit der mangelnden Polizeikontrolle in der Klosterstraße zusammen. Aber die Polizeiinspektion Forchheim erklärt, dass die Klosterstraße, wie jede andere Straße Forchheims, kontrolliert wird.Ob eine mangelnde Beschilderung ursächlich ist, was das Straßenverkehrsamt sagt und wie ein Fahrlehrer die Klosterstraße einschätzt, lesen Sie hier auf inFranken.dePLUS.