Isländische Familie zögert wegen Klage mit Umbau des Kirchehrenbacher Bahnhofs

In der Sitzung des Kirchehrenbacher Gemeinderates informierte die Bürgermeisterin Anja Gebhardt (SPD) das Gremium über ein Gespräch mit dem Gastwirt Axel Örlygsson wegen des Pachtvertrages für das Bahnhofsgebäude am Ortseingang. Hier möchte die isländische Familie Örlygsson ein Tagescafé eröffnen. Geplant ist der Name "Nordlicht". Es sollen neben Kaffee, Eis und kleinen Speisen auch isländische Gerichte angeboten werden. "Ein Anwohner hat Klage gegen das Landratsamt eingereicht, weil dieses das Bauvorhaben genehmigt hat", trug die Bürgermeisterin vor. Sie berichtete, dass der Gastwirt vorher nicht anfangen will, den Bahnhof umzubauen. "Der Bahnhof liegt ja nicht mitten in einem Wohngebiet. Da dürfte eigentlich nichts passieren", meinte Anja Gebhardt. "Das heißt dann, dass das Bauvorhaben ruht?", fragte Laurenz Kuhmann (SPD) nach. Die Bürgermeisterin antwortete, dass der Wirt erst dann Geld investieren wolle, wenn alles geklärt sei. "Aber er hat doch eine Baugenehmigung", wunderte sich Siegfried Adami (SPD), was Anja Gebhardt bestätigte. "Er will halt kein Risiko eingehen", meinte dazu Kuhmann.

Gebühren für Kindergarten

Das Gremium beschloss die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde. In der Sitzung im März war eine Anpassung des Basiswertes vorgenommen worden. Danach informierte die Bürgermeisterin über die Ausschusssitzung Bau, Dorfentwicklung und Tourismus. Ein Punkt war der Bericht über die technischen Möglichkeiten und das Verfahren zur Erweiterung der gemeindlichen Kindertagesstätte. "Da wurde ein Konzeptplan vorgestellt", trug Anja Gebhardt vor. Der Anbau soll im Osten in Richtung Bahnhofstraße in der Flucht zum alten Kindergartengebäude erfolgen. Dadurch entstehen ein Büro und ein Krippengruppenraum. "Die Quadratmeter des Schlafraums würden sich auf etwa 38 Quadratmeter reduzieren", erläuterte die Bürgermeisterin. Im Raumbedarfsplan sind 48 Quadratmeter vorgesehen. Siegfried Adami warf ein, dass er die Örtlichkeiten ausgemessen habe: "Da kann man noch weiter raus. Dann wird der Raum größer." Das will die Bürgermeisterin mit dem Planer besprechen.

Sanierung der Schule

Dann informierte sie, dass sie die Förderanträge für die Sanierung der Schulgebäude persönlich nach Bayreuth gefahren und bei der Regierung von Oberfranken abgegeben habe. Denn im Mai soll ausgeschrieben und im September mit dem Bau begonnen werden. "Im Zuge der Städtebauförderung sollen Planungsbüros zur Angebotsabgabe aufgefordert werden", berichtete Anja Gebhardt. Der Bauausschuss schlägt dazu folgende Themen vor: Innenentwicklung vor Außenentwicklung, Seniorentagesstätte, Festlegung von Sanierungsgebieten, Leerstandsmanagement, Hochwasser und Turnhallenneubau.

Bei den Wünschen und Anträgen wurde empfohlen, die defekten Mulden am Friedhof auszutauschen. Ein parkender Lastwagen im Gewerbegebiet "Langgraben" ist einigen ein Dorn im Auge. Eine Dame aus Kassel hat 1500 Euro zur Partnerschaftspflege gespendet. Der Bayerische Landtag hat einen Bürgerpreis ausgeschrieben. Das Kneippbecken und das Relief sollen gepflegt und das Geschwindigkeitsmessgerät an der Hauptstraße angebracht werden. Dritter Bürgermeister Konrad Galster (FW) berichtete, dass er von der Beitragserhöhung des Tourismusvereins "Rund ums Walberla" überrascht worden war. Dieser soll zukünftig statt 300 Euro 800 Euro betragen. Anja Gebhardt will ins Gespräch gehen und 500 bis 600 Euro vorschlagen.