In Eggolsheim sind fleißige Handwerker zu sehen

Das Richtfest am Kindergarten St. Martin in Eggolsheim: Die Kindergartenkinder sangen "Wer will fleißige Handwerker sehen?". Im Hintergrund Bürgermeister Claus Schwarzmann und Pfarrer Daniel Schuster, oben wartet schon der Zimmermann, um den Richtspruch aufzusagen. Foto: Mathias Erlwein