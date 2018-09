Imbisswagen-Festival am Sonntag in Forchheim

Am Sonntag, 23. September, geht das dritte Forchheimer Foodtruck-Festival in der Zeit von 12 bis 19 Uhr auf dem Forchheimer Ausstellungsgelände an den Start. Der Eintritt ist frei. Das Imbisswagen-Festival lädt ein zum Schlemmen, ein Fest ganz im Zeichen des internationalen kulinarischen Genusses. Der Jugendbeauftragte der Stadt Forchheim und Initiator des Festivals, Josua Flierl, verlost auch in diesem Jahr wieder sogenannte "Taster": Zu gewinnen gibt es fünf Gutscheinpakete (bestehend aus zwei Essen und einem Getränk). Ebenso gilt jeder Gutschein als "Fast-Lane-Ticket", so dass man sich nicht an den Schlangen anstellen muss, sondern direkt seine Bestellung aufgeben kann. Die Verlosung erklärt Flierl so: "Um zu den Gewinnern zu gehören, müsst Ihr mir einfach eine Mail an jugendbeauftragter@forchheim.de schreiben und mir kurz mitteilen, warum gerade Ihr zu den Gewinner gehören sollt." Die Verlosungsaktion endet am Freitag um 18 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können ihre Gutscheine am Samstag in der Tourist-Information in der Kaiserpfalz (bis 13 Uhr) abholen. Jeder Truck hat seine Spezialität auch in einer kleinen Probiergröße zu einem Spezialpreis mit an Bord. So kann man an vielen verschiedenen Fahrzeugen testen und probieren. Das Rahmenprogramm wird gestaltet durch die Coverband "The Honkytones" mit Hits der 50er bis heute. Ein Kinderprogramm rundet diese Veranstaltung ab. Folgende Versorgungswagen sind vor Ort: "Bullentruck - Bull‘s Power Foodtrucks" (Jungbulle vom Grill), "Donutfactory" (Donuts), "Gourmet Piratn" (vegane und Rindfleisch-Burger), " Grillin me softly" (amerikanische and vegane Burger), "Goud" ("Heimatweggla"), "Guerilla Gröstl" (Burger), "Hasta la pasta" (Pastagerichte aus Forchheim), "Jack's Tasty Foodtrucks" (Burger und Hotdogs), "Made Kitchen" (Hotdogs), "Küchen-Dampf "(Käsespätzle), "Laugenblick Food-Truck", "Leichtsinnsküche" (vegane Spezialitäten), "Mygreensmile" (Smoothies, Bowle, Yoghurt), "Pastramigriller W&R Zehetbauer" (Pastrami), "Ringlers" (Ochsenfleisch), "Ribwich-Food" (BBQ), "Sandybel Nürnberg" (Kuchenlollis), "Segreto im Ertl" (Langos und Langosburger), "Swagman Nürnberg" (Pulled Pork), "Texas Grill-Master" (BBQ und Spareribs), "The Dukes" (BBQ, Wraps).