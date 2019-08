Heroldsbach vor 1 Stunde

Reinigung

Hubsteiger macht's möglich: Pfarrkirche im Kreis Forchheim bis unter die Decke geputzt

Die Pfarrkirche St. Michael in Heroldsbach erstrahlt in neuem Glanz. Um an die mit Leitern nicht erreichbaren Fenster zu gelangen, kam Spezialgerät zum Einsatz.