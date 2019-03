Hotel und Gasthof Frankengold hat geschlossen

Das Landhotel-Gasthof Frankengold in Behringersmühle, ein Ortsteil von Gößweinstein, hat im Februar seinen Betrieb eingestellt und seine Türen geschlossen.

Aus gesundheitlichen Gründen

Auf der Facebookseite verkündete die Gastwirts-Familie am 20. Februar die Schließung: "Liebe Gäste und Freunde des Hauses. Die schönsten Tage schenkten uns Freude, die schlechten Tage Erfahrungen, die schlimmsten Tage Lektionen und die besten Tage Erinnerungen! In diesem Sinne verabschieden wir uns nach 70 Jahren ,Fränkische Gastlichkeit' von Ihnen aus gesundheitlichen Gründen." Das Frankengold-Team dankt zudem den Gästen für langjährige Treue und "das entgegenbrachte Vertrauen in unsere Familie."

Das Landhotel-Gasthof Frankengold ist seit 1948 in Behringersmühle. Der Familienbetrieb mit langer Tradition wurde zuletzt von Andrea Luger und ihrer Familie geführt. Andrea Luger ist auch die oberfränkische Bezirksvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Bayern. Auch unter der Telefonnummer ist der Gasthof Frankengold derzeit nicht mehr zu erreichen.