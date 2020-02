Was bei mir im frühen Teenageralter mit der ersten heimlichen (und ekelhaften) Zigarette hinter der Turnhalle begonnen hat, soll also hier und jetzt enden: Hypnotherapeutin Manuela Rechbauer aus Baiersdorf will mir helfen, meine Raucherkarriere zu beenden. Die stinkenden Glimmstängel begleiten mich ...