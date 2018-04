Hetzles vergibt Aufträge für Kindergarten-Erweiterung

Erich Popp vom gleichnamigen Ingenieurbüro stellte den Hetzleser Gemeinderäten die Genehmigungsplanung für die Erweiterung des Kindergartens um eine Krippengruppe vor. Bei der Planung, erklärte er, seien die Anregungen zur Gestaltung und Einrichtung mit der Kindergartenleitung und dem Träger der Einrichtung abgestimmt worden. Die Gemeinderäte stimmten der Planung vollumfänglich zu.



Im Rahmen des Neubaus zur Erweiterung der Kinderkrippe muss von einem externen Planungsbüro die Tragwerksplanung erstellt werden. Hiermit beauftragte der Rat mehrheitlich das Büro IBS Seeger aus Hetzles zum Angebotspreis von 10.245 Euro. Den Auftrag zur Planung der Versorgungstechnik wurde an das Büro Stahl (Oberasbach) zum Preis von 28.849 Euro vergeben.



Der Architekt Klaus Gerhorst informierte über den Planungsstand für die Hackschnitzelheizung des KIP-Projektes (kommunales Investitionsprogramm). Er erläuterte die weitere Vorgehensweise zur Standortwahl, Lagerausführung und die Kostenentwicklung.



Im Zuge des Einbaus der Akustikdecken in der Schule sollen, um Synergieeffekte zu nutzen, auch die Decken und Wände gestrichen sowie die Beleuchtung in den Klassenräumen erneuert werden. Die Malerarbeiten wurden zum Preis von 5.810 Euro an die Firma Systembau Bischof (Pretzfeld) vergeben. Die Erneuerung der Beleuchtung führt die Firma Schumm (Hetzles) zum Preis von 16.653 Euro durch.



Bürgermeister Franz Schmidtlein (BHH) informierte die Räte darüber, dass bei der "Kaspars-Eiche" im Kronenbereich ein Rückschnitt von 2,5 bis drei Metern erforderlich ist. Die Sanierung der Außenfassade des alten Hochbehälters am Wasserhaus mit einer neuen Holzverschalung ist unbedingt erforderlich. Der Bauhof wird beauftragt, die Arbeiten in der nächsten Zeit auszuführen.