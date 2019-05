Hetzles steht stabil da, Friedhof wird saniert

Die beste Nachricht zum Haushalt 2019 war für die Hetzleser Gemeinderäte, dass man voraussichtlich auch die kommenden Haushaltsjahre ohne Neuverschuldung auskommen wird. Mit einem Gesamtvolumen von 4.282.600 Euro unterschreitet der Etat den Vorjahreswert um 2.763.900 Euro. Bei der Schlüsselzuweisung rechnet die Kämmerin mit einer Erhöhung von 32.000 Euro. Die Umlage für den Schulverband Dormitz-Hetzles-Kleinsendelbach wurde mit 115.300 Euro aufgenommen. Auf der Ausgabenseite spielt weiterhin die Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen eine tragende Rolle. Die Personalkosten sind mit 338.500 Euro die zweitgrößte Ausgabenposition (plus 15.400 Euro). Die Erhöhung ergibt sich überwiegend aus den Stundenerhöhungen für das Personal in der Mittagsbetreuung. Die die Kreisumlage ist um 11.339 Euro auf 567.500 Euro gesunken. Berücksichtigt wurde auch die Verwaltungsumlage der VG Dormitz mit 239.300 Euro. Weitere Positionen sind die Erweiterung der Mittagsbetreuung in den Räumen der Feuerwehr sowie der Bau der Hackschnitzelheizanlage, die mit 250.000 Euro den Haushalt belastet. Zustimmung erhielten auch der Bau eines Spielplatzes im Baugebiet "An der Schule" und die Erweiterung einer Kinderkrippe an den bestehenden Kindergarten. Für die Betriebskosten des Abwasserzweckverband s stellten die Räte 93.000 Euro bereit und für den Erwerb von Ausgleichsflächen 40.000 Euro. Für den Breitbandausbau werden 318.450 Euro an Kosten entstehen.

Rücklagen

Die allgemeine Rücklage beläuft sich auf 903.032 Euro, zu der noch die Rücklagen aus der Minerlasbauernstiftung und des Kapellenbaukontos kommen. Es sei eine Rücklagenentnahme in Höhe von 675.200 Euro zum Ausgleich des Haushalts erforderlich, erklärte Kämmerin Ursula Lauterbach. Als Fazit zog Lauterbach, dass die gute Wirtschaftslage es der Gemeinde ermögliche, die anstehenden Investitionen voraussichtlich auch in den kommenden Jahren ohne Neuverschuldung durchführen zu können.

Sanierung des Friedhofs

Für die Gestaltung und Wegsanierung vergaben die Räte die Arbeiten im Friedhof Hetzles. Der mittlere Weg im Friedhof soll neu gepflastert und den äußeren Wegen angepasst werden. Das Pflaster und der Boden werden abgetragen und mit Schotter und Randeinfassungen neu gestaltet. Hierzu wurden vier Betriebe angefragt, wovon drei ein Angebot abgaben. Die Räte beauftragten als wirtschaftlichsten Anbieter die Firma Werner aus Poxdorf mit der Durchführung der Arbeiten zum Preis von 14.542 Euro. Im Anschluss soll auch das Urnengrabfeld gestaltet werden. Hierzu muss ein neuer Weg angelegt werden, den die Räte als Auftragserweiterung zu gleichen Konditionen an den Anbieter des Hauptweges mit erteilten. Ebenfalls vergaben die Räte den Auftrag für die technische Gebäudeausstattung der Hackschnitzelanlage an die Firma Peter Krach aus Dietenhofen zum Preis von 200.567 Euro. Zur übergangsweisen Unterbringung der Krippenkinder in der Kita Hetzles haben die Räte beschlossen, bis zur Fertigstellung der Krippenerweiterung die Kinder in einem Container unterzubringen, um damit dem drohenden Platzmangel zu begegnen. Da der Container in der Nähe der bestehenden Kita errichtet werden soll, ist eine Übernahme der Abstandsflächen durch die Kirche notwendig, die noch eingeholt werden muss. Das Baugrundstück ist über den Kirchenplatz erschlossen. Die Räte stimmten dem Bauvorhaben einstimmig zu

Der Haushalt in Zahlen

Volumen: Gesamthaushalt 4.282.600 Euro, Verwaltungshaushalt 2.426.700 Euro, Vermögenshaushalt 1.855.900 Euro. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 126.200 Euro. Wichtige Ausgaben: Kreisumlage 557.500 Euro, Personal 338.500 Euro, Mittagsbetreuung 70.000 Euro Wichtige Einnahmen: Einkommensteueranteil 1.010.000 Euro, Gewerbesteuer 255.000 Euro, Schlüsselzuweisung 225.900 Euro Wichtige Investitionen: Friedhof 47.500 Euro, Brückensanierung 100.000 Euro, Hackschnitzelheizung 250.000 Euro