Heroldsbacher Narren schicken den Bürgermeister in Urlaub

Zum Start in die fünfte Jahreszeit machten sich die Narren des Fosanochtsvereins Heroldsbacher Narren auf den Weg zur Rathausstürmung. Mit Fackelzug und Musikkapelle zogen Vorstand, Elferrat sowie Aktivengarden und Tanzmariechen zum Rathausplatz. Dort wurden die neuen Prinzenpaare der Session 2019/20 vorgestellt und inthronisiert: Kinderprinzenpaar Emma I. "vo der Hogna" mit Luca II. "vo der Altenburg" sowie das Erwachsenenprinzenpaar Maria I. "vo Öberdorf" und Fabian II. "vo Reuerdorf". Diese gaben auch direkt den Befehl an den Elferrat, umgehend das Rathaus zur Machtübernahme zu stürmen. Doch die Hoffnung, die Kellertür des Rathauses sei diesmal unverschlossen, blieb unerfüllt. Ein wirr umherirrender Postbote unterbrach das Geschehen mit der Frage, wie er denn noch einen wichtigen Brief aus Berlin an den Bürgermeister zustellen könne. Die Narren sahen ihre Chance und boten an, dies netterweise zu übernehmen. So fiel dem Elferrat der Rentenbescheid des Bürgermeisters Edgar Büttner (SPD), welcher zum 1. Mai 2020 ins Rentnerleben geht, in die Hände.

Das Postgeheimnis verletzt

Trotz Postgeheimnis wurde der geheime Brief geöffnet und festgestellt, dass die Gattin des Bürgermeisters bereits Planungen für ihn zwecks Nebentätigkeit als Rentner macht: Vollzeitmitarbeiter am Wertstoffhof, Leiter der neuen Freilichtbühne Kuratenhaus oder Ehrenpräsident des Fosanochtsvereins, was zu einem Aufschrei unter den Narren führte. Dies hatte zur Folge, dass der Bürgermeister auf das laute Treiben aufmerksam wurde. Nach kurzer Diskussion durch das Fester kam dieser auf den Festplatz, um seinen Bescheid in Empfang zu nehmen. Man einigte sich darauf, dass er direkt in Urlaub geht, damit die Prinzen die Rathausverwaltung übernehmen und die Prinzessinnen Schwung in den Gemeindebauhof bringen. Da der Bürgermeister quasi nur das Wort "Urlaub" kennt, wurde ihm passendes Urlaubsoutfit angezogen und er mit Cocktail in einen Sonnenstuhl drapiert. Als Zeichen der Machtübernahme überreichte Edgar Büttner den Rathausschlüssel an die Prinzenpaare inklusive prall gefüllter Gemeindekasse. Die Aktivengarden "Dancing Kids" und "Marschprinzessinnen" präsentierten ihre tollen Gardetänze und gemeinsam wurde auf die Machtübernahme mit Sekt und Glühwein angestoßen. Vor dem Rathaus wurde die Narrenfahne gehisst und alle zogen freudig zum gemütlichen Beisammensein zurück ins Pfarrheim.