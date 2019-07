Heroldsbach: Spritzige Feier zum Ferienstart

"Es sind Ferien", sang mit Begeisterung der Kinderchor des Gesangsvereins Cäcilia auf dem Schulsportplatz. Und war zeitgleich im Radio zu hören. Denn die Dorftour von Radio Bamberg machte am Freitagnachmittag Station in Heroldsbach. Jürgen Schleicher aus dem Präsidium des Fosnachtsvereins Heroldsbacher Narren hatte die Chance genutzt, sich für seinen Heimatort und die örtlichen Vereine beim Sender zu bewerben.

Dorffest weltweit miterleben

Moderatorin Marlen Hornung und ihre Kollegen Michael Eichler und Christopher Fleith hielten die Mikrofone vor die jungen Sänger und kündigten ihren Auftritt entsprechend an. Falls jemand aus dem schon in den Urlaub gefahren war, hat er das Dorffest auch weit weg miterleben können. Denn über die Radio-Bamberg-App kann der Lokalsender weltweit gehört werden.

Mit dem Termin hatten die Heroldsbacher auf der einen Seite viel Glück. Der Freitag wurde so zum Auftakt für die Kerwa am Wochenende. Weshalb sich zur Radioübertragung auch die Kerwasburschen und Madla angesagt hatten. Auf der anderen Seite war der Termin ungünstig, fiel er doch just in eine ausgesprochene Hitzeperiode. Der Feierspaß nicht nur der Kinder hätte gelitten, wäre da nicht die Feuerwehr gewesen.

Willkommene Wasserfontäne

Mit ihrer riesigen Wasserfontäne und dem Zielspritzen mit dem Feuerwehrschlauch bereitete sie vielen, vielen Kindern ein großes Vergnügen. Und senkte die Umgebungstemperatur deutlich.

Sogar dem Rasen des Sportplatzes tat das gut, weil die Rothelme ihren kühlenden und befeuchtenden Aufbau über die Fläche rückten.

Die von den Vereinen aufgebauten Zelte hatten regen Zulauf, brannte doch die Sonne zeitweilig unbarmherzig. Die Gratisgetränke und Bratwürste des Radiosenders taten ein Übriges, um die Stimmung eines weiteren Kerwatags aufkommen zu lassen. Nur die Kuchenbäckerinnen waren vorsichtig und hatten den 3735 Zentimeter langen Kuchen lieber in der Hirtenbachhalle aufgebaut. Um die schöne Schokoglasur wäre es ja wirklich schade gewesen.