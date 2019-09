Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg ermitteln aktuell gegen einen 68-jährigen Mann, der seine Frau im Landkreis Forchheim in Oberfranken getötet haben soll. Wie die Polizei berichtet, trug sich die Tat wohl im Laufe des Mittwochs (25. September 2019) im Heroldsbacher Ortsteil Oesdorf zu. Anschließend soll sich der Mann selbst schwer verletzt haben.

Heroldsbach: Mann soll seine Frau getötet haben

Gegen 18 Uhr entdeckte eine Pflegedienstmitarbeiterin in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Oesdorf zwei Menschen mit schweren Verletzungen. Ein sofort verständigter Notarzt konnte vor Ort allerdings nur noch den Tod einer 68-jährigen, im Rollstuhl sitzenden Frau feststellen. Ihr schwer verletzter, 68-jähriger Ehemann kam mit zunächst lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Er gilt als dringend tatverdächtig, seine Frau getötet zu haben.

Ermittlungen wegen Tötungsdelikts laufen

Die Beamten der Kripo Bamberg sowie die Staatsanwaltschaft Bamberg haben inzwischen die Ermittlungen übernommen. Noch am Mittwochabend sicherten die Ermittler der Spurensicherung in Zusammenarbeit mit der Rechtsmedizin Hinweise am Tatort.