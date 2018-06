Heimkinder aus Unterleinleiter gestalten Schlossgartenfest mit

Heim für acht Kinder





Die Kinder vom Kinderheim "Jule" in Unterleinleiter freuen sich schon auf das Schlossgartenfest am kommenden Wochenende in Erlangen. Denn sie sind am Sonntag, 1. Juli, beim Familientag dabei. "Jule" steht für "junge Lebensgemeinschaft" und ist ein heilpädagogisches Kleinstheim für Kinder im Alter von drei bis 16 Jahren. Träger ist die Gesellschaft für soziale Lebensformen, deren Geschäftsführerin Ulrike Brietz ist.Als sie von Marcus Müller aus Veilbronn, der mit Peter Hübschmann aus Ebermannstadt für das Catering am Schlossgartenfest verantwortlich ist, angesprochen wurde, hatte sie erst Bedenken. "Doch dann dachte ich: Kinderprogramm geht immer", sagt Ulrike Brietz und lacht. Und so wird "Jule" mit einer Hüpfburg vertreten sein. Außerdem bieten die Oberfranken Kinderschminken, Bewegungsspiele und Basteln an.Das Heim hat Platz für acht Kinder und vier Möglichkeiten des betreuten Wohnens für Teenager ab 16 Jahren. Einige der Kinder dürfen ein Mal am letzten Wochenende des Monats heimfahren. Die Kinder, die nicht nach Hause fahren können, werden mit einer Betreuerin das Programm im Schlossgarten durchführen. "Das macht ihnen Spaß. Außerdem üben sie dabei, wie sie in der Öffentlichkeit wirken", erklärt Ulrike Brietz.Die Kinder kommen aus dem Heim heraus und erhalten Bestätigung. "Das ist eine Art soziale Übung. Außerdem sind sie immer stolz auf Gäste", verrät die Geschäftsführerin. Sie wollen Spendenschweine aufstellen. Das Geld, das sie dort sammeln, soll für Ausflüge und Urlaub genutzt werden. Da können sich die Kinder mal ein Eis, eine Pizza oder den Besuch einer Go-Kart-Bahn leisten. "Das ist im normalen Etat nicht drin", erklärt Ulrike Brietz."Ich habe mir früher immer vorgestellt, ein Kinderheim hat eine eiserne Tür wie ein Knast und ist kalt. Aber hier geht es total liebevoll zu", meint Marcus Müller und freut sich über das Mitwirken von "Jule". Der Familientag am 1. Juli beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Dann gibt es Unterhaltung bis 17 Uhr. "Es soll ein schönes Fest für Kinder und ihre Familien werden. Und es gibt leckeres Essen und Trinken", wirft Peter Hübschmann ein und berichtet, dass Kinder für Speisen und Getränke weniger bezahlen müssen.Marcus Müller verrät, dass er einen süßen Burger mit Erdbeeren und Vanilleeis kreiert hat und es Kinder-Smoothies geben wird. Ein Minikarussell und der "Drehorgel-Peter" werden kommen. "Und ein Akrobat zeigt den Kindern, wie man jongliert", kündigt Müller an. Zehn Aussteller haben zugesagt. Die beiden Caterer und Organisatorin Ursula Ertl haben das Schlossgartenfest in diesem Jahr offen gestaltet. Jeder kann zum Beispiel Karten für den Samstag erwerben. "Da gibt es in diesem Jahr einen Jazz-Meeting-Point, eine neue Zeltgestaltung und regionale Produkte", erklärt Hübschmann.Am Sonntag findet das Familienfest statt und dann bleiben Biertischgarnituren stehen und der Schlossgarten wird für eine Woche zum lauschigen Biergarten werden. "Am Familiensonntag sind aber noch weitere Vertreter aus der Fränkischen Schweiz dabei", verrät Marcus Müller. Zum Beispiel wird die Kaffeerösterei Bogatz aus Forchheim Pralinen und Kaffee anbieten.Bereits am Samstag, aber auch am Sonntag wird vom "Nikl-Bräu" aus Pretzfeld Helles, Dunkles, Weizen und ein Sommer-Ale ausgeschenkt. "Das ist für uns eine großartige Sache, dass wir hier mitmachen können", sagt Mike Schmitt, Brauer und Geschäftsführer vom "Nikl-Brau". Er möchte die Fränkische Schweiz bei den Gästen aus aller Welt, die nach Erlangen kommen, bekannt machen.Der Freizeitpark Schloss Thurn aus Heroldsbach wird am Familientag ebenfalls vertreten sein. Hier wird es ein Glücksrad geben, Luftballontiere werden gemacht und das Maskottchen "Dinolino" wird dabei sein. "Heimatkuss" aus Gößweinstein wird ebenfalls einen Stand haben. "Wir kommen mit Trachtenmode für Kinder, aber auch für Erwachsene", erzählt Simone Seibold. Und es soll eine Verlosung geben.