Hausen vor 1 Stunde

Schiffsunfall

Flusskreuzfahrtschiff rammt Schleusentor in Oberfranken - Schreck für 145 Passagiere

Scherbenreicher Unfall auf dem Main-Donau-Kanal in Oberfranken: Ein Flusskreuzfahrtschiff mit 145 Passagieren an Bord kollidierte in der Nacht zum Montag mit einem Schleusentor, wodurch alle Fenster auf dem Schiff zu Bruch gingen.