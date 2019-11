Hans Heckel will Gößweinsteiner Bürgermeister werden

Aufbruchstimmung und Zuversicht herrschte bei den CSU-Ortsverbänden Gößweinstein und Wichsenstein während der Versammlung im Café Greif. In der gemeinsamen Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl 2020 wurde der 56-jährige Gößweinsteiner CSU-Ortsvorsitzende Hans Heckel aus Morschreuth von den 17 stimmberechtigten Parteimitgliedern einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten der CSU gewählt. Damit hat der amtierende Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG), der diesmal für die Freien Wähler wieder antritt, den ersten offiziellen Gegenkandidaten. Auch die SPD will nach Informationen von inFranken.de demnächst einen Bürgermeisterkandidaten benennen. Die CSU-Liste für die Gemeinderatswahl fand mit Spitzenkandidat Hans Heckel ebenfalls die einstimmige Zustimmung. Die Wahlen leitete CSU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Michael Hofmann. Der Ehrenvorsitzende der Gößweinsteiner CSU, Peter Helldörfer, schlug der Versammlung Hans Heckel als Bürgermeisterkandidaten vor.

Kommunalpolitische Erfahrung

In seiner Begründung stellte Helldörfer die kommunalpolitische Erfahrung heraus, die Hans Heckel sowohl als Ortssprecher im Marktgemeinderat als auch als CSU-Ortsvorsitzender gesammelt habe. Vor allem zeichne er sich durch ein hervorragendes Organisationsgeschick aus, das er täglich im Beruf unter Beweis stelle. Dieses Können habe er auch beim Bau der Kulturwerkstatt in Morschreuth gezeigt. "Ich trau mir das Bürgermeisteramt zu," gab sich Hans Heckel zuversichtlich. "Als Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker wickele ich jährlich Aufträge mit einem Volumen von zehn bis zwölf Millionen Euro ab. Dafür stehen mir circa 20 Mitarbeiter zur Seite, die ich führe und motiviere", erklärte der dreifache Familienvater. Sein größter Antrieb, als Bürgermeister zu kandidieren, sei, dass der Wähler auch eine Wahl zwischen mehreren Kandidaten haben sollte. "Das ist mein Demokratieverständnis, und als größte Partei ist es auch an der CSU, einen Bürgermeisterkandidaten zu stellen", verkündete Heckel. Außerdem sei in den letzten sechs Jahren unter Zimmermann nichts passiert, bis auf "ein paar Kleinigkeiten", die aber ohne die Initiative aus den Orten auch nicht gemacht worden wären.

Unzufrieden mit Entwicklung

Heckel zeigte sich unzufrieden, weil vieles nicht voranginge. "Es stehen zwar Investitionen in Millionenhöhe an, man darf aber deshalb nicht in einen Dornröschenschlaf verfallen", kritisierte Heckel. "Der Markt Gößweinstein steht finanziell so gut da wie nie zuvor. Da wäre in den letzten sechs Jahren etwas mehr drin gewesen, dies will ich beweisen", kündigte Heckel an. Volle Unterstützung erhält Hans Heckel auch von Michael Hofmann, "Wenn du mich brauchst, bin ich da", sagte der CSU-Kreischef. Vor allem steht aber seine "Mannschaft" vor Ort hinter ihm. "Wir gehen mit einer guten Mannschaft an den Start", ist sich Hans Heckel sicher. Nicht mehr dabei sein werden in dieser Mannschaft der amtierende Dritte Bürgermeister Manfred Eckert aus Kleingesee und Georg Rodler aus Hungenberg, die aus privaten Gründen nicht mehr für den Marktgemeinderat kandidieren. Der frühere langjährige Gößweinsteiner Bürgermeister Georg Lang aus Etzdorf kandidiert wieder auf dem vorletzten Platz, Marktgemeinderat Dietmar Winkler aus Behringersmühle auf Platz 3 und Marktgemeinderat Stefan Richter aus Leutzdorf auf Platz 5. Neu bei der CSU ist die amtierende JuF-Marktgemeinderätin Manuela Engelhardt aus Hardt, die auf Listenplatz 13 antritt. Weitere CSU-Spitzenkandidatin nach Hans Heckel auf Platz 2 ist die 38-jährige Hochschuldozentin Kerstin Lindner aus Gößweinstein. Wie Heckel erklärte, werden die Kandidaten in den nächsten Wochen ein gemeinsames Wahlprogramm ausarbeiten, das dann im Wahlkampf vorgestellt wird. Mit der Liste Jugend und Frauen (JuF) will die CSU dann im Marktgemeinderat wieder eine Fraktion bilden. Ziel beider Listen sei es, mindestens ein Gemeinderatsmandat mehr als bisher zu erringen. Aktuell stellt die Fraktion CSU/JuF sieben Marktgemeinderäte.

Die Liste

Die Liste der CSU Gößweinstein/Wichsenstein: Hans Heckel (Morschreuth), Kerstin Lindner (Gößweinstein), Dietmar Winkler (Behringersmühle), Hans-Jürgen Hutzler (Wichsenstein), Stefan Richter (Leutzdorf), Holger Schmidt (Gößweinstein), Maik Behne (Kleingesee), Alexander Daut (Hartenreuth), Lothar Zitzmann (Gößweinstein), Ewald Wolf (Morschreuth), Frank Krasser (Wichsenstein), Gerhard Steinhäußer (Gößweinstein), Manuela Engelhardt (Hardt), Manfred Hänchen (Behringersmühle), Georg Lang (Etzdorf), Heinz Maier (Wichsenstein); Ersatz: Uwe Haase, Eugen Derfuß (beide Gößweinstein).