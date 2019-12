Ein paar am Ufer stehende Herrenschuhe und daneben befindliche Alkoholflaschen lösten am Samstagabend am Main-Donau-Kanal eine große Suchaktion aus. Einsatzkräfte gingen davon aus, dass sich jemand im Wasser befindet.

Gegen 22.30 Uhr stellte ein Passant die Gegenstände am Ufer des Kanals im Stadtgebiet fest und verständigte die Polizei. Die eingetroffenen Beamten gingen davon aus, dass sich eine Person im Wasser des Kanals befindet und veranlassten eine große Suchaktion. Wasserschutzpolizisten suchten zusammen mit Mitgliedern der Wasserwacht und der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) den Kanal mit insgesamt fünf Booten ab. Polizeibeamte mit Personensuchhunden und Feuerwehrleute suchten an den Uferbereichen nach dem vermeintlich Vermissten.

Suchaktion wird heute fortgesetzt: Hubschrauber im Einsatz

Nachdem die 75 Einsatzkräfte in der Nacht keine Person finden konnten, unterbrachen sie die Aktion um 2 Uhr und setzten diese am Sonntagmorgen wieder fort. Hier erhielten sie auch Unterstützung von der Besatzung eines Polizeihubschraubers, der zuvor wetterbedingt nicht starten konnte.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte keine Person im Wasser gesichtet werden. Auch liegen der Polizei Forchheim derzeit keine Erkenntnisse hinsichtlich einer vermissten Person vor.

Zu einem ähnlichen Einsatz kam es im Sommer in Würzburg: Nasse Kleidungsstücke und Schuhe, die in einem Weiher in Würzburg trieben, hatten damals ebenfalls einen Großeinsatz ausgelöst. Die Einsatzkräfte vermuteten zunächst, dass ein Mensch ertrunken sein könnte.