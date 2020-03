Das letzte Mal besuchte der Lehrer die Schule am Freitag, den 6. März. Am Montag und Dienstag lief der Unterricht noch komplett normal ab. Bis in die Abendstunden (gegen 21 Uhr) war von dem Coronafall nichts bekannt. Eine Mutter schilderte gegenüber dem FT, wie sie von dem Schulausfall erfuhr: "Mein...