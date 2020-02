Gräfenbergbahn: Vandalismus am Haltepunkt Forth

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend am Haltepunkt Forth das Display eines Fahrausweisautomaten zerstört und eine Scheibe des Warteunterstands zerschlagen. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden.

Bahnmitarbeiter informierten die Bundespolizei darüber, dass es am Haltepunkt Forth an der Bahnstrecke von Nürnberg nach Gräfenberg zu erheblichen Beschädigungen eines Ticketautomaten und des Wartehäuschens gekommen sei. Wie sich herausstellte, wurde das Display komplett zerstört. Zudem zerschlugen die Täter die Scheibe des Warteunterstands. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.500 Euro.

Die Nürnberger Bundespolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0911/205551-0 entgegengenommen.