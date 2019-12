Gößweinsteiner Weihnachtsmarkt hat große Anziehungskraft

Geradezu ein Massenansturm von Besuchern war beim Gößweinsteiner Weihnachtsmarkt zu verzeichnen, der zum zweiten Mal in der Burgstraße rund um das Rathaus und auf Burg Gößweinstein stattfand. Das Gößweinsteiner Christkind Viktoria Lehmann eröffnete den Markt mit ihrem Prolog vom Rathausbalkon. Ihr zur Seite standen die beiden Weihnachtsengel Lene Roth und Finnja Speckner sowie Bischof Nikolaus, der von Joachim Roppelt aus Wichsenstein verkörpert wurde. Musikalisch umrahmt wurde die Markteröffnung von dem Bläserensemble der Grund- und Mittelschule in Zusammenarbeit mit dem Musikverein. Anschließend sangen die Kinder der Kindergärten St. Franziskus und des Stempferhofs Weihnachtslieder, bevor sie vom Nikolaus kleine Geschenke bekamen. Auch die Chorgemeinschaft Gößweinstein-Wichsenstein erfreute die vielen Besucher mit Advents- und Weihnachtsliedern. Ebenso hatte das Postamt des Christkinds im "Haus des Gastes" geöffnet, wo die Kinder ihre Weihnachtswünsche abgeben konnten. Am Sonntagabend beschließt der Gößweinsteiner Nachtwächter den Markt, der heuer wieder ein bisschen gewachsen war. 47 Aussteller boten ihre Waren an. Neu in diesem Jahr war die Öffnung des oberen Burghofs mit Blick auf das romantische Wiesenttal.