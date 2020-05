Gößweinstein vor 48 Minuten

Glaube

Gößweinsteiner Gottesdienst in Rot-Weiß: Gemeinsames Beten startet unter Auflagen neu

An diesem Wochenende öffneten sich bayernweit wieder Gottesdienste für Besucher. Auch in den Kirchen im Forchheimer Landkreis - aber unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. So auch in der Basilika Gößweinstein.