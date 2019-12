28–Jähriger begeht Hausfriedensbruch und will nicht gehen - Polizei muss ihn festnehmen - Beamte jetzt dienstunfähig: Am frühen Sonntagmorgen musste die Polizei wegen eines Besuchers ausrücken, der das besuchte Haus nicht verlassen wollte. Darüber informiert die Polizeiinspektion Ebermannstadt am Montag danach.

28-Jähriger wollte nicht nach Hause - Polizist wird verletzt

Um etwa 2 Uhr wurde die Polizei zu einem Haus in der Gartenstraße gerufen. Ein 28-jähriger wollte nicht gehen. Nachdem der Mann dem Platzverweis nicht Folge leistete, wurde er auf dem Weg vom Grundstück plötzlich aggressiv und griff die zwei Beamten an. Ein 37-jähriger Polizist wurde auf den Boden geschubst und verletzt.

Mit Hilfe seiner Kollegin konnte der Beschuldigte anschließend gefesselt und auf die Dienststelle verbracht werden. Auch der Angreifer erlitt bei der Fesselung leichtere Verletzungen. Der verletzte Polizist wurde im weiteren Verlauf im Krankenhaus ambulant behandelt und ist bis auf weiteres dienstunfähig.