Gößweinstein feiert in der Basilika das 1925 eingeführte Christkönigsfest

Zum Abschluss des Kirchenjahres zelebrierte Pfarrer Pater Flavian Michali den festlichen Gottesdienst in der Basilika zur Heiligsten Dreifaltigkeit. Mit dem Christkönigsfest stand ein Hochfest in der Liturgie an. Die musikalische Gestaltung übernahm der Musikverein Gößweinstein unter der Leitung von Jürgen Hiltl. Neben Liedern aus dem "Gotteslob" wurden zur Eröffnung das "Grandioso" von Dieter Herborg, das "Halleluja", im Original von Leonard Cohen, und zum Schluss des Gottesdienstes "A Thousand Years" von D. Hodges und C. Perri intoniert. Die Gottesdienstbesucher bedankten sich mit einem herzlichen Applaus. Pater Flavian erinnerte daran, dass Papst Pius XI. das Christkönigsfest 1925 eingeführt hatte. In dieser Zeit der radikalen Umbrüche sollte dieses Fest zeigen, dass der Glaube festen Halt gebe, auch wenn in dieser Welt alles vergehe. Dieses Fest solle den Christen bewusst machen, dass nur Gott der Herr sei und die Menschen friedlich miteinander umgehen sollten - angefangen in der Familie bis zur Weltpolitik. Nicht zuletzt ist dieses Fest auch der Festtag für alle Ministranten und im kirchlichen Dienst stehenden Christen. Als erste Neuerung aus dem Einkehrtag des Pfarrgemeinderats erläuterte Pater Flavian die "Kirchenzeitung für Kinder". Diese wird mit einer kindgerechten Erklärung für den jeweiligen Sonntag ab jetzt sonntäglich an die Kinder im Gottesdienst verteilt. Damit soll der Gottesdienst auch für Kinder verständlicher werden und mehr Freude machen.