Bianca Mainusch (39) ist schon ganz nervös. Der Grund: Ab heute, Montag, 13. Januar, wird die nächste Staffel der Fernsehserie "Vier Hochzeiten und eine Traumreise" ausgestrahlt. Die gebürtige Forchheimerin Bianca und ihr Ehemann Mario (44) sind mit dabei. Ein Team des TV-Senders Vox hatte ihre Hochzeit am 13. Juli vergangenen Jahres begleitet. Diesen besonderen Tag können alle Fernsehzuschauer am Mittwoch ab 16 Uhr noch einmal erleben. Das Paar tritt dabei gegen drei andere Brautpaare an, wobei Punkte für das Brautkleid, die Location, das Essen und die Stimmung vergeben werden.Auf das Gewinner-Paar wartet eine Traumreise.

"Es ist etwas ganz anderes, ob du die Sendung nur verfolgst oder ob du mittendrin bist", findet Bianca, die bislang keine einzige Folge dieses Formates verpasst hat. "Wir haben den 13. Juli als Hochzeitstag gewählt, damit mein Mann dieses Datum nicht vergessen kann. Er hat nämlich an diesem Tag Geburtstag", erklärt Bianca.

Die Idee für die Teilnahme am TV-Wettstreit kam übrigens von Bräutigam Mario. "Ich wollte meiner Frau einfach eine Freude machen. Nach dem plötzlichen Tod meiner Schwiegermutter im November 2018 habe ich die Bewerbung für die Sendung ausgefüllt", erinnert sich Mario. Im April vergangenen Jahres erhielt das Paar die Nachricht aus Köln, dass die Bewerbung erfolgreich war.

"Wir erhielten die Nachricht auf der Heimfahrt aus dem Urlaub in Ungarn. Ich konnte es gar nicht fassen", erinnert sich Bianca, die zu diesem Zeitpunkt den Ablauf der Hochzeitsfeier bereits minutiös geplant hatte.

Ein Aufwand, der sich gelohnt hat, denn Bianca bekennt: "Es wurde tatsächlich die erwünschte Märchenhochzeit! Mit Kamera-Begleitung von morgens um 6 Uhr bis nach Mitternacht." Wie diese Hochzeit bei den Konkurrenzbräuten angekommen ist, erfahren die Fernsehzuschauer diese Woche. Deshalb sind nicht nur Bianca und Mario unheimlich gespannt auf die Ausstrahlung der Sendung. Von Montag bis Donnerstag werden die Hochzeitsvideos gesendet und am Freitag gibt's das große Finale. Dann wird auch entschieden, wer beim Kampf um die Traumreise die Nase vorne hat.