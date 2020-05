Gewinner versteigern ihre Fotografien

Die drei Gewinner des letzten Fotowettbewerbs #forchheimshots19, der in der Social-Media-Plattform Instagram stattgefunden hat, versteigern ihre Bilder aktuell für den guten Zweck.

Erlös geht ans Forchheimer THW

Wie die Ausrichter des Wettbewerbs "Forchheimshots" mitteilen, kann wegen der Corona-Pandemie zwar in diesem Jahr kein Instagram-Contest mit Ausstellung stattfinden, doch es soll Aktionen rund um den Wettbewerb geben: So versteigern die drei Gewinner des Vorjahreswettbewerbs ihre ausgezeichneten Aufnahmen, die in Forchheim entstanden sind.

Wer sich eines der Bilder sichern möchte, kann noch bis zum 22. Juni online mitbieten. Der gesamte Erlös geht laut der Wettbewerbsmacher an die Jugendabteilung des Technischen Hilfswerks Forchheim. So funktioniert's: Die Versteigerung wird über das E-Mail-Kontaktformular auf der Projekt-Homepage www.forchheimshots.de abgewickelt, die Gebote werden dort zwei Mal täglich aktualisiert. Nach Ablauf der Versteigerung werden diejenigen, die den Zuschlag erhalten haben, wiederum mit einer E-Mail informiert.

Bilder sind einzigartig

Die Bilder sind Unikate und werden mit Echtheitsnachweis gerahmt in der Größe 60 x 80 cm

übergeben.

Anlässlich der Versteigerung findet am 14. Juni ab 15 Uhr der erste #forchheimshots Instawalk 2020 zum THW Forchheim statt: Fotobegeisterte aus Forchheim und Umgebung sind eingeladen - egal, ob Profis, Hobbyknipser oder Anfänger, mit Kamera oder Smartphone, teilen die Veranstalter mit.

Ziel ist es, gemeinsam neue Blickwinkel zu entdecken und sich auszutauschen. Darum geht es bei den Instawalks. Zu einem Instawalk verabredet man sich, begeht gemeinsam eine Strecke - oder auch ein Betriebsgelände - und fotografiert darauf los. Die entstandenen Bilder werden dann mit den Hashtags #thwwalk und forchheimshots20 auf Instagram gepostet.

Um die Corona-Sicherheitsvorschriften einhalten zu können, ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen beschränkt. Interessierte werden gebeten, ihren Namen und die Anzahl der Personen an info@forchheimshots.de zu mailen. red