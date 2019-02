Gemeinde in Wüstenstein hat neue Vertrauensfrau

Missbrauchsvorwürfe hier, Kirchenaustritte dort, es scheint momentan nicht gut um die beiden großen Kirchen in Deutschland zu stehen. Ändert man aber den Blick, richtet ihn auf die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer in den vielen kleinen Gemeinden, kann man ein anderes Bild erhalten. So etwa in der ungefähr 280 Mitglieder kleinen evangelische Gemeinde in Wüstenstein.

Dort wurde vor kurzem die 22-jährige Carolin Rupprecht als Vertrauensfrau vom Kirchenvorstand als Vertrauensperson gewählt.

Die Wahlbeteiligung zur Wahl des Vorstands sei im Vergleich zu anderen Gemeinden sehr hoch gewesen, erzählt die Theologiestudentin. Dafür sei es mit der Jugend schwierig, was einerseits an der Altersstruktur liegt, andererseits aber auch an der geographischen Situation der Gemeinde.

Das ist einer der Gründe, warum die Kooperation mit anderen Gemeinden so wichtig ist. Zumindest ist das ein großes Ziel für die Zukunft, um das sie sich gemeinsam mit den fünf weiteren Vorstandsmitgliedern und dem Pfarrer kümmern will. Denn als Kirchenvorstand ist sie nun Vertreter der einzelnen Gemeindeglieder und hat damit eine wichtige Aufgabe inne. Besonders, weil sie Ansprechpartnerin für alle ist.

Zur Theologie wird man berufen

"Profil und Konzentration" nennt die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern die Reform, mit der den aktuellen Entwicklungen entgegengewirkt werden soll. Es gibt eben immer weniger Pfarrer für immer kleiner werdende Gemeinden. Da sticht Carolin Rupprecht heraus. Bereits im Kindergottesdienst durfte sie auf die Kanzel. Schon früh wusste sie, dass sie Pfarrerin werden will.

Jetzt studiert sie im achten Semester in Erlangen Evangelische Theologie. "Das Studium ist nicht immer so praxisnah", sagt sie. Hebräisch, Altgriechisch und Latein muss sie dafür lernen, um die Bibel auch im Original lesen zu können. Hinzu kommen dann noch die Theologen von der Kirchengeschichte bis in die Gegenwart.

"Im Studium wird man vor große Herausforderungen gestellt", sagt Rupprecht und meint damit nicht nur die Menge an Wissen, die sie sich aneignen muss. "Es stellt einen auch selbst in Frage." Dieses umfassende theologische Studium ist aber wichtig, weil sie als Pfarrerin sozusagen als Übersetzerin der Theologie für die Gemeinde dient - sozusagen zwischen Gott und der Welt. Dafür fehlt ihr, sagt Rupprecht, ein wenig die pädagogische Seite, die im Alltag eine große Rolle spielen wird und es als Vertrauensperson schon jetzt tut.

Der direkte Kontakt ist wichtig

Auch deswegen ist ihr die Arbeit in der Gemeinde so wichtig. Denn: "Der Glaube lebt in der Gemeinde selbst." Ihre Aufgabe ist es vor allem, Ansprechpartnerin zu sein. Dadurch wird einerseits der Pfarrer etwas entlastet, weil er nicht mehr alleine für die Seelsorge zuständig ist. Andererseits ist die Schwelle für ein Gespräch wiederum wesentlich leichter zu nehmen.

"Zwischen Tür und Angel ergeben sich die meisten Seelsorgegespräche", weiß Rupprecht schon aus Erfahrung zu berichten. Man kann sie einfach ansprechen, sie hat immer ein offenes Ohr. Manchmal passiere es, so erzählt sie, dass jemand mit einem Problem zu ihr komme und sich dann im Laufe des Gesprächs herausstelle, dass die Ursache wo anders zu suchen ist.

Der direkte Kontakt mit den Menschen ist Carolin Rupprecht wichtig. Das macht für sie auch den Reiz aus. Um Theologie zu studieren brauche man eine Berufung, sagt sie, und man merkt ihr an, dass sie glücklich mit der Entscheidung ist, ihrer Berufung zu folgen. "Man erlebt jeden Tag etwas Neues, weil man mit Menschen zu tun hat."

Darin liegt vielleicht die Kunst, das stetig Neue des Lebens, dass jeder jeden Tag hineinbringt, zu erkennen und begeistert damit umzugehen. So lässt sich eine Gemeinde und ein Glaube am Leben erhalten. Nach dem Studium steht Rupprecht ein zweijähriges Vikariat bevor, für das sie gerne mal aus Franken hinaus möchte, "um andere Mentalitäten kennenzulernen."