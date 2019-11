Obdachlos, verwitwet, krank, arbeitsunfähig: Hilde Meier (Name von der Redaktion geändert) lebt seit acht Jahren in der Wohnungsnot-Unterkunft im Eggolsheimer Weg. "Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich einmal hier lande", sagt Meier. Ihr Zimmer liegt in einem der vier grauen Wohnblocks we...