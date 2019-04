Geburtsstunde des Dorfladens

Die Eröffnung ihres neuen Dorfladens feierten die Obertrubacher eindrucksvoll mit einem kleinen Fest. Die Straße war teilweise gesperrt, gegenüber sorgte die Jugendblaskapelle Obertrubach auf der Terrasse des Hotels zur Post für die nötige musikalische Stimmung.

Thomas Laitsch, Geschäftsführer des Dorfladens, begrüßte die vielen Gäste zur Einweihung im neuen Laden. Pfarrer Werner Wolf segnete das Haus. Gemeinsam mit der Blaskapelle stimmten zunächst alle gemeinsam das bekannte "Lobe den Herrn" an.

Ein Schmuckstück Obertrubachs

Wolf warf einen Blick zurück in seine 30-jährige Amtszeit und unterstrich, wie gut sich Obertrubach seit seinem Antritt herausgeputzt habe. Sein Dank galt der Familie Häfner, die das alte Haus zu einem Schmuckstück Obertrubachs gestalten ließ.

"Ich habe das Leben im Dorf immer genossen, hier entstand wieder ein Ort der Begegnung. Unterstützt euren Dorfladen", lautete der große Wunsch des Pfarrers. Er schenkte ein handgeschnitztes Kreuz und segnete den neuen Laden.

Bürgermeister Markus Grüner (CSU) blickte auf eine Erfolgsgeschichte zurück: Auf den Tag genau 18 Monate nach der Schließung des alten Kaufladens öffne jetzt der neue Dorfladen.

Der Dank geht an alle

Berater Wolfgang Gröll wies auf mögliche Fallstricke hin. Man habe die Bevölkerung befragt, sie stehe hinter dem Laden. Grüner dankte den vielen freiwilligen Helfern, aber in erster Linie Thomas Laitsch, der unermüdlich voranging. Sie alle seien ein Segen für die Gemeinde.

Das Projekt stehe auf vier Füßen, wozu ebenso die Bevölkerung und die Kommune wie die zahlreichen Helfer und die Hauseigentümer zählten. "Der Tisch ist angerichtet, geht rein und kauft ein", fordert Grüner die Bewohner und Gäste auf.

100 Jahre Geschichte finden so in diesem Haus ihre Fortsetzung. Der Bürgermeister danke ebenso Pfarrer Wolf, der selbst von der Kanzel Werbung für das Projekt machte. Rosi Kraus überbrachte stellvertretend auch die Glückwünsche von Landrat Hermann Ulm (CSU).

Sie betonte den hellen, freundlichen Charakter des Ladens und meinte, mehr Leben als im Dorfladen könne es in einem Dorf nicht geben. "Dankt dem Herrgott, dass Thomas Laitsch vor einigen Jahren nach Herzogwind in der Gemeinde Obertrubach gezogen ist", sagte sie.

Kraus verwies auf die entstandenen zehn Teilzeitjobs. Einkaufen im Ort heiße auch Begegnung. Im gleichen Sinne äußerte sich Bundestagsabgeordnete Silke Launert (CSU). "Ihr lebt in Obertrubach noch Gemeinschaft vor", machte sie ihr Kompliment. Zusammen mit der stellvertretenden Landrätin Rosi Kraus entzündete sie vier Lichter an der Geburtstagstorte "Dorfladen Obertrubach". "Ein schöner Laden, so einen haben nicht viele", entfuhr es einer älteren Obertrubacherin. Die Freude ist aller Orten spürbar.

"Kauf dei Zeuch in Truwi ein und Du wirst zufrieden sei", reimte Pfarrer Werner Wolf. "Hören wir auf zu reden, der Laden ist zum Einkaufen da", sagte Thomas Laitsch und betonte damit noch einmal den praktischen Wert des Dorfladens.