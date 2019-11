Gasalarm: Feuerwehren üben Ernstfall bei Kennametal

An einem Abend ertönten die Funkmeldeempfänger der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ebermannstadt. "Übungsalarm, ausgelöste Brandmeldeanlage bei der Firma Kennametal in Ebermannstadt". Nach kürzester Zeit war das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) besetzt und rückte zum Einsatzort aus. Nach dem Eintreffen am Übungsobjekt machte sich der Gruppenführer auf zur Brandmeldezentrale. Hier war zu erkennen, dass es sich bei dem Alarm um einen Gasalarm handelte. Nach der Auskunft des Schichtmeisters wurden angenommen noch Personen vermisst. Aufgrund dieser Lage wurden die sich im Ebermannstadter Gerätehaus befindende Bereitschaft sowie die Feuerwehren Niedermirsberg, Pretzfeld und Streitberg nachalarmiert. Die Hauptaufgabe der Floriansjünger war es, die Fertigungshalle nach den "vermissten Personen" abzusuchen. Dies geschah unter Atemschutz, da das ausgetretene Argon den Sauerstoff verdrängte. Um eine schnelle Durchsuchung der Halle zu gewährleisten, wurden Einsatzabschnitte gebildet und die Halle von zwei Seiten aus durchsucht. Dem nördlichen Abschnitt waren die Feuerwehren Ebermannstadt und Streitberg und dem südlichen Abschnitt die Feuerwehren Niedermirsberg und Pretzfeld zugeteilt. Neben der "Vermisstensuche" wurden von beiden Seiten auch der Brandschutz sichergestellt sowie umfangreiche Beleuchtungsmaßnahmen durchgeführt. Die Einsatzleitung oblag dem Kommandanten Tobias Theiler der Feuerwehr Ebermannstadt, der diese mithilfe des Ebermannstadter Mehrzweckfahrzeugs ausübte.

Taktischer Nutzen

Hierbei zeigte sich auch der taktische Nutzen eines solchen Fahrzeugs und des neuen Landkreis-Lehrgangs "Führungsunterstützung". Innerhalb kurzer Zeit waren alle "vermissten Personen" gefunden und wurden am Sammelpunkt in das beheizte Zelt der Feuerwehr Pretzfeld gebracht.

Zuleitung am Gastank

Parallel dazu wurden noch die Zuleitung am Gastank abgedreht sowie das Gebäude belüftet. Alle Beteiligten trafen sich in der Kantine der Firma Kennametal zu einer Abschlussbesprechung, bei der die Übung durchgesprochen wurde. Die Führungskräfte des Landkreises bescheinigten den eingesetzten Wehren eine gute Leistung und betonten insbesondere die Wichtigkeit derartiger Übungen, um die Zusammenarbeit der einzelnen Wehren zu stärken und zu fördern. Ein besonderer Dank galt den Organisatoren der Übung sowie der Firma Kennametal, mit der die Feuerwehr immer einen engen Kontakt pflegt, für das Zurverfügungstellen des Übungsobjekts.