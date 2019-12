FWG Unterleinleiter ohne Bürgermeisterkandidat, aber mit klaren Zielen

Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Unterleinleiter traf sich zu ihrer Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl 2020. Gemeinderätin Alexandra Ott dankte in ihrer Eröffnungsrede allen Kandidaten für ihr Engagement, dass sie sich in den Dienst der Gemeinde stellen möchten. Denn in einer Gemeinde funktionierte es nur gemeinschaftlich, etwas zu bewegen.

Der amtierende Dritte Bürgermeister Ewald Rascher gab einen kurzen Rückblick auf die vergangenen knapp sechs Jahre. Nicht ohne Stolz verwies er darauf, dass die FWG alle ihre Ziele, die sie sich im Wahlkampf auf die Fahne geschrieben hatte, auch durch das starke Engagement der gewählten FWGler umgesetzt habe können. So nannte er beispielhaft die Schulsanierung, den Schuldenabbau und das schnelle Internet für den Ortsteil Dürrbrunn.

Dennoch wird es laut Pressemitteilung für die nächste Periode zahlreiche Herausforderungen geben. Und die FWG habe hier klare Ziele definiert, die sie im Interesse der Gemeinde und aller Bürger vorantreiben wolle. So wies Rascher darauf hin, dass die gemeindliche Infrastruktur (zum Beispiel Wasserversorgung) dringend saniert werden müsse. Der Neubau des Kindergartens sei ein weiterer Meilenstein für die zukunftsorientierte Ausrichtung der Gemeinde.

All diese Herausforderungen hätten allerdings auch den bitteren Beigeschmack, dass diese Themen den Finanzen der Gemeinde und der Bürger einiges abverlangen werde. Dabei machte er deutlich, dass offene und ehrliche Kommunikation eine Basis der vertrauensvollen Zusammenarbeit sei - sowohl im Gemeinderat aus auch im Umgang mit den Bürgern.

Des Weiteren werde die FWG versuchen, den Wunsch junger Familien nach Bauland zu unterstützen. Dabei machte Ewald Rascher auch deutlich, dass die FWG hier den Druck weiterhin hochhalte, um "zeitnahe Ergebnisse" zu präsentieren. Trotz der großen finanziellen Herausforderungen wolle sich die FWG auch in Zukunft für die Förderung der gemeindlichen Vereine starkmachen.

Gemeinderat Uwe Knoll und Altbürgermeister Gerhard Sendelbeck, der selbst jahrelang der FWG vorangestanden hat, führten souverän durch die Versammlung. Die Kandidaten hatten sich schon im Vorfeld gemeinschaftlich darauf geeinigt, für die Kommunalwahl 2020 keinen Bürgermeisterkandidaten zu nominieren. Auch die Plätzeverteilung war bereits im Vorfeld unter Zustimmung aller Listenbewerber abgestimmt, so dass die Versammlung reibungslos über die Bühne gehen konnte. Die Freie Wählergemeinschaft Unterleinleiter wird somit mit 22 Kandidaten in den Wahlkampf starten.

Die Liste

Die Liste der FWG Unterleinleiter: 1. Uwe Knoll, 2. Ewald Rascher, 3. Thomas Preller, 4. Thomas Amon, 5. Alexandra Ott, 6. Sebastian Stern, 7. Theodor Ott, 8. Johann Eberlein, 9. Matthias Dorsch, 10. Heinz Herrnleben, 11. Helmut Schwengber, 12. Andreas Dorn, 13. Benjamin Weigelt, 14. Marco Goetz, 15. Sylvia Baumann, 16. Ludwig Weinkam, 17. Peggy Maas, 18. Ronja Stadter, 19. Tatjana Zeilmann, 20. Thomas Glas, 21. Stefan Diestler, 22. Matthias Ottis.