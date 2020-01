FW Hiltpoltstein wollen mindestens einen Sitz mehr holen

"Es wird immer schwieriger, Kandidaten für das Ehrenamt als Gemeinderat zu finden", sagte Wahlleiter Fritz Wittmann in der Aufstellungsversammlung der Freien Wähler (FW) im Schützentreff im Mehrzweckhaus in Hiltpoltstein. Trotzdem gibt es interessierte und engagierte Leute, die das Ehrenamt gerne übernehmen würden, wenn sie gewählt werden. Ein Blick auf die Liste zeigt, dass die Frauen ein großes Interesse an der Kommunalpolitik und der Weiterentwicklung der Gemeinde haben. Den Frauen wurde deshalb bei den FW ein großer Raum gegeben. Auch die Altersstruktur ist bunt gemischt. 19-Jährige sind auf der Liste genauso vertreten wie Listenkandidaten im mittleren Alter oder mit 69 Jahren. Bisher haben die FW Hiltpoltstein drei Sitze im Gremium. Eine Aufstockung um mindestens einen Sitz erhoffen sich die Freien Wähler, deren Ziele breit gestreut sind und die Altbewährtes fortführen wollen. Von der Beibehaltung der Infrastruktur über die beste Versorgung der Kinder in der Schule und der Kita "Kinderburg" bis zu einem florierenden Tourismus, um den Bürgern in der schönen Marktgemeinde ein gutes Leben zu ermöglichen, wurde alles genannt. Ebenso gehört die Ausweisung von neuem Bauland zu den wichtigen Themenpunkten der Freien Wähler. Überhaupt sei es ein sehr erfolgreiches und zufriedenstellendes Zusammenarbeiten im Gemeinderat gewesen. So hätten viele Aufgaben bewältigt werden können, da sich die Gemeinderäte über die Ziele in der Gemeinde einig gewesen waren. Einen Bürgermeisterkandidaten werden die FW nicht nominieren. In der Aufstellungsversammlung konnten die Anwesenden auch den Bürgermeister von Weißenohe, Rudi Braun (WGA/FW), und Werner Wolf (FW) aus Gräfenberg in der Funktion als Protokollführer begrüßen. Den Kandidaten wurden die bürokratischen Hürden einer solchen Wahl erklärt. Anschließend wurden die Kandidaten samt Reihenfolge nominiert.

Die Liste

Die FW-Liste: 1. Gisela Geldner, 2. Stefan Birkmann, 3. Sonja Wendler, 4. Frank Hopfengärtner, 5. Anja Malbrich, 6.Michael Schink, 7. Claudia Brünner, 8. Thomas Held, 9. Nils Bergfeld, 10. Fabian Fett, 11. Thomas Haug, 12. Christian Deinhardt; Ersatz: Sabine Fett, Hans-Peter Maier.