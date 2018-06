Fußballfans im Kreis Forchheim sind erleichtert, aber weiterhin skeptisch

In Wolfsberg in der Fränkischen Schweiz fieberten die Gäste einer Geburtstagsfeier bis zur letzten Sekunde des WM-Spiels Deutschlang gegen Schweden mit und wurden durch den Kunstschuss von Tony Kroos kurz vor Abpfiff belohnt. Die Anspannung nach dem deutschen 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit entlud sich durch Jubel.Vor allem die Gastgeberin Mandy Egloffstein mit ihrem Ehemann Marcus fiel ein Stein vom Herzen, da die Stimmung an der Feier gerettet war. Kurios: Zwei weitere Gäste der Jubilarin hatten ebenfalls Geburtstag, alle drei Geburtstagskinder kommentieren sowohl Spiel als auch den bisherigen WM-Auftritt der DFB-Elf.Lars Laufer (43), CSU-Stadtrat in Gräfenberg und einstige Torwart-Legende des TSV Gräfenberg: "Bei aller Freude finde ich den Sieg nicht zwingend verdient nach diesem Spielverlauf. Den Schweden wurde ein Elfmeter nicht gegeben, und trotz der deutlich höheren Spielanteile wirkte das deutsche Spiel über lange Strecken ideenlos. Vielleicht wäre es vor der WM besser gewesen für einige Spieler zu sagen: Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Zumindest habe ich mir durch den 2:1-Sieg vier Punkte bei meinem Wettanbieter gesichert, das bringt eine höhere Quote.Mandy Egloffstein (40), Funktionärfrau vom SV Wolfsberg, die ihren runden Geburtstag feierte: "Die Hauptsache ist für mich, dass wir weiterhin mit Chancen im Turnier dabeibleiben. Nicht auszudenken, wenn wir bei einer Niederlage ausgeschieden wären, das hätte sich bestimmt auch auf meine Feier ausgewirkt. Außerdem haben wir mit dem Mats Hummels und ein paar anderen richtig attraktive Typen dabei, obwohl er nicht spielen konnte. Aber auch in den anderen Mannschaften habe ich schon sehr gut ausschauende Fußballer entdeckt."Andreas Hack (40), Fan alter Traktoren, aus Wölferdorf bei Hiltpoltstein: Was ich mich frage und sicher auch viele andere: Wieso hat Löw vor einem Jahr beim Confed-Cup überhaupt viele junge Spieler getestet und diese, obwohl sie diese Reifeprüfung beeindruckend absolviert haben und mehr als überzeugten, dann doch nicht berücksichtigt)? Mit jener verjüngten Truppe gelang ja auch erstmals der Sieg dieser sogenannten Generalprobe zur WM, und zum Turnier nahm er dann doch wieder hauptsächlich die alten Spieler mit."