Fußball-WM-Lied aus Hallerndorf und Hemhofen: "Legenden sterben nie"

"Legenden sterben nie" lautet der Titel der Musikgruppe "Funkfeuer", die ein eigenes Fußball-WM-Lied aufgenommen hat. Die drei Musiker aus Hallerndorf (Kreis Forchheim), Hemhofen (Kreis Erlangen-Höchstadt) und dem Nürnberger Land wollen mit ihrem Song die Charts stürmen."Treue Fans, die euch begleiten, schallen von den Rängen laut im Chor. Lasst uns die Stimmungswelle reiten, denn diese Klänge gehen ins Ohr. Was auch immer heut' geschieht, dies ist euer Lied. Ob Abschied oder Sieg - Tor - Legenden sterben nie." Mit diesen und anderen Lied-Passagen versuchen die drei Musiker, Gitarrist Christian Blank (41) aus Hallerndorf, Dorian Blank (38) aus dem Nürnberger Land und Ulrich Markus (44) aus Hemhofen, nun nicht nur auf der Stimmungswelle der Fußball-Weltmeisterschaft mitzureiten, sondern sie starten ein Experiment."Wir bekommen wahnsinnig viele positive Rückmeldung, dass unser WM-Song sogar Hymnentauglichkeit aufweisen würde", sagt der 44-jährige Ulrich Markus. Die Band gibt es noch gar nicht so lange. Anfang 2017 hat sich die Gruppe aus den zwei Brüdern Christian und Dorian gegründet; 2018 kam Ulrich dazu. Die drei Musiker haben allesamt bereits in Musikbands der Region gespielt. Alle drei haben anderweitige Jobs, müssen also nicht von ihrer Musik ihren Lebensunterhalt bestreiten."Eigentlich war ich, nachdem ich zeitlich begrenzt bin, nur auf der Suche nach einem Aushilfsjob, wo ich ab und an als Keyboarder mal den einen oder anderen Gig spielen kann", erzählt Markus. Doch dann kam alles anders. "Es hat sozusagen 'gefunkfeuert'", scherzt Chris. Aktuell ist das Trio noch auf der Suche nach einem Bassisten und einem Schlagzeuger."Wir waren viel im Studio und haben einige eigene Songs geschrieben, die wir jetzt alle in der Pipeline haben", erzählt der 41-jährige Hallerndorfer Christian Blank. Eigentlich war der Titel "Legenden sterben nie" gar nicht in dieser Form geplant. "Im letzten Winter hatten wir einen ganz anderen Text auf dieses Lied", blickt Gitarrist Christian Blank zurück. Dann kam den Jungs kurzfristig die Idee, doch einen WM-Song aufzunehmen, als sie vor wenigen Tagen im Biergarten des Erlanger E-Werks zusammensaßen. Also wurde umgetextet.Schnell waren sie sich einig, eine Rockhymne zur WM zu produzieren. Das Trio gewann mit Kai Blankenberg einen versierten Musikproduzenten, der in seinem Düsseldorfer Tonstudio bereits an Erfolgshits von Andreas Bourani ("Auf uns"), "Juli" ("Die perfekte Welle") oder " Lady Gaga " ("Marry the night") beteiligt war.Neben Tönen lässt das Trio bei "Legenden sterben nie" aber auch bewegte Bilder sprechen. So ist auch ein Youtube-Video entstanden. "Wir wollen mit unserem Song eine klare Botschaft an alle Fußballfans, aber auch an die Mannschaft richten", sagt Christian Blank, "unsere Hymne soll der Nationalmannschaft Stärke, Selbstvertrauen und Siegeswillen einhauchen.""Gemeinsam mit allen Fans wollen wir diese musikalische Botschaft nach Russland schicken, um zu zeigen, dass die Fans wie der zwölfte Mann hinter der Mannschaft stehen", ergänzt der Hemhofener Ulrich Markus.Die Klickzahlen im Internet sind viel versprechend. Innerhalb von nur sechs Tagen haben über 10.000 Personen das Video angeklickt. "Sogar ein FC-Bayern-Fanclub aus Indonesien - ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt - hat unseren Song kommentiert", berichtet Christian Blank.