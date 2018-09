Für mehr Farbe auf Forchheims Straßen

Dass die Straße inspirierend sein kann, ist an vielen Graffitis, Straßenmusikern und -künstlern zu sehen.

Die Fantasie von Allison und Schiffauer wurde jedoch von einem völlig anderen Element beflügelt: Tunnel, die sie sich aufgrund fehlender Räumlichkeiten als ihre Probeorte aussuchten.

"Unsere Kunst ist sicherlich auch davon geprägt, zeigt aber auch das Kunst keine örtliche Grenzen kennt. Wir wollen mit unserer Show, die Straßen bunter machen und die Angst davor nehmen", erklärt Jonas Schiffauer und sein Freund Alex Allison nickt zustimmend. Für die beiden Künstler ist die Straße ein Ort der Begegnung und des Erlebens.

Ein junges Projekt

Bei ihrer Jonglageshow handelt es sich um ein sehr frisches Projekt, erzählen die beiden. Mit Unterbrechungen üben sie seit nur zwei Wochen. Als besonders empfinden die beiden an ihrer Kunst, dass es sich dabei nicht um eine klassische Jonglage handelt, sondern mit einem Partner und die verschiedenen anderen Elemente aus Tanz, Clownerie und Choreographie. Gerade das Thema Partner und Freundschaft ist in ihrer Theateraufführung ein wichtiges Element: Sie versuchen die Geschichte und Probleme zweier Menschen darzustellen, die versuchen ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Sie zeigen zwei Individuen mit verschiedenen Eigenarten und Ängsten und wie sich diese auf ihrem Weg zum Licht am Ende des Tunnels immer wieder im Konflikt befinden. Mehr von ihrer bewegenden Show, mit der sie die Menschen inspirieren und für mehr Toleranz appellieren wollen, gibt es am Samstag und Sonntag um 16.30 Uhr und 19 Uhr auf dem Zirkart-Festival im Hof der Kaiserpfalz zu sehen. Neben den vielen anderen Auftritten des Festivals führen sie dort erstmals ihre Vorpremiere auf.